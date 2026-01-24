Slušaj vest

Ljubavna priča Zverke i Keri nakon gotovo trideset godina i dalje je jedna od najomiljenijih ikada snimljenih na malim ekranima. Reč je, svakako, o seriji "Seks i grad", koja se prikazivala od 1998. godine šest sezona, nakon čega su snimljena tri filma i neuspeli spin-off. Ipak, koliko god je njihova ljubav bila turbulentna i romantična na ekranima, glumci Sara Džesika Parker i Kris Not nisu prijatelji u pravom životu.

Možda je to svima trebalo da bude jasno kada Notov lik dobije srčani udar u prvoj epizodi spin-offa "And Just Like That". Sedamdesetjednogodišnjak sada je odlučio i da javno progovori zašto on i koleginica iz serije više nisu u dobrim odnosima, kada je gostovao u podkastu "Really Famous with Kara Mayer Robinson".

Glumac tvrdi da on i Sara Džesika više nisu prijatelji zbog načina na koji je ona reagovala na višestruke optužbe za seksualno zlostavljanje iznesene protiv njega 2021. godine. Naime, glumca su tada tri žene optužile, a on je te tvrdnje porekao. Ono što mu je kod Parker zasmetalo jeste da ga nije kontaktirala u to vreme kako bi čula njegovu stranu priče pre nego što je podelila javnu izjavu u znak podrške tužiljama.

Glumica je tada s koleginicama iz serije, Sintijom Nikson i Kristin Dejvis, u zajedničkoj izjavi objavila: "Duboko smo ožalošćene što čujemo optužbe protiv Krisa Nota. Podržavamo žene koje su se javile i podelile svoja bolna iskustva. Znamo da to mora da bude vrlo teško i pohvaljujemo ih zbog toga."

Not je sada tu izjavu nazvao "razočaravajućom" i rekao da je "prilično očito" da više nije prijatelj s Parker. "Izjava koju su dale - koja nije bila ništa više od upravljanja brendom, zapravo - ne znam, bila je tužna, bila je razočaravajuća, bila je iznenađujuća. Jer morate da me nazovete i čujete moju stranu ovoga. Poznajete me dugi niz godina i radili smo [zajedno] dugi niz godina", rekao je, prenosi People.

Not je rekao da mu je ta situacija pokazala ko su mu pravi prijatelji. "I razumem, to je više Holivud od Holivuda. Ali pre nego što date tu izjavu, znate me, znate me sve ove godine, nazovite me da mogu da vam dam pravu informaciju o ovome. I to se nije dogodilo, i to je bilo previše loše. Znam da da je bilo obrnuto, ja tako ne bih postupio", rekao je dodajući da bi on zasigurno nazvao koleginicu da su uloge bile zamenjene.

Međutim, ovo nije prvi put da glumac javno kritikuje svoju 60-godišnju koleginicu iz serije. Ranije ovoga meseca objavio je sliku iz teretane uz opis: "Je*i se, Nova godino - Idemo!!!!", na šta je jedan obožavatelj u komentaru dodao: "Misliš je*i se SDžP i njena nagrada, zar ne? lol", aludirajući na to da je Parker primila nagradu Carol Burnett. Not je na to odgovorio: "Tako je", što je odmah izazvalo buru među obožavateljima.

Kasnije se nanovo osvrnuo na taj komentar, te je na Instagramu napisao: "Čini se da je improvizovan, pomalo sarkastičan odgovor na komentar na internetu izazvao buru. To nije vest."

Not je nekoliko puta porekao optužbe za seksualno zlostavljanje, ali je priznao da je varao svoju suprugu Taru Vilson, s kojom je u braku od aprilu 2012. i s kojom ima dva sina: 18-godišnjeg Oriona i 5-godišnjeg Kitsa.

