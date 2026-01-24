Slušaj vest

Dejvid i Viktorija Bekam bi, prema navodima novog izvora, bez razmišljanja primili Bruklina nazad i navodno su zgroženi dešavanjima ove nedelje.

Najstariji sin porodice Bekam u ponedeljak je dodatno zaoštrio njihov dugogodišnji sukob objavivši oštro saopštenje na šest stranica na svom Instagram profilu.

Bruklin (26) je rekao da ne želi pomirenje sa porodicom i optužio roditelje da su namerno pokušavali da unište njegov odnos sa suprugom, Nikolom Pelc (30).

Sada je, prema navodima, novi izvor blizak slavnom paru izjavio da bi oni prihvatili sina nazad u porodicu "u bilo kom trenutku kada bi poželeo da se pomiri s njima“, jer se „plaše“ da bi mogli zauvek da ga izgube.

"Plaše se da će izgubiti sina i bez razmišljanja bi ga primili nazad. Oni su takođe bliska porodica, samo na drugačiji način nego što je to Nikolina porodica“, kaže izvor za People, te dodaje:

"Vole Bruklina i zgroženi su svime što se dešava.“

"Dejvid i Viktorija veruju da će vreme izlečiti sve. Znaju da će se Bruklin s vremenom vratiti. Do tada zapravo ne mogu mnogo toga da urade“, dodao je drugi izvor za drugi medij.

Daily Mail je kontaktirao predstavnike Viktorije (51) i Dejvida (50) povodom komentara, ali se oni nisu oglašavali.

U svom oštrom postu, Bruklin je optužio Viktoriju da je "neprimereno plesala“ s njim tokom njegovog venčanja sa Nikolom 2022. godine.

Di-džej koji je puštao muziku na njihovom venčanju, Fet Toni, izneo je detalje tog plesa tokom gostovanja u emisiji "This Morning".

Toni je "incident" opisao kao "zaista neprijatan“ i potvrdio da je Nikola u suzama napustila svadbeno slavlje.

Toni, dugogodišnji prijatelj porodice Bekam, tvrdio je da je za sve bio kriv Mark Entoni, otkrivši da je muzičar pozvao Viktoriju na podijum za ples sa sinom i uputio mu instrukciju: "Stavi ruke na kukove svoje majke.“

"Nije bilo nikakvog provokativnog spuštanja, nije bilo PVC kostima poput mačjih odela, niti ikakve Spice Girls koreografije! Kada sam rekao reč ‘neprimereno’, mislio sam pre svega na tajming - evo šta se zapravo dogodilo“, rekao je Toni, te nastavio:

"U suštini, Mark Entoni je nastupao na bini, a zatim je pozvao Bruklina da mu se pridruži. Bruklin je izašao na podijum, a već u sledećem trenutku svi su očekivali da će Nikola doći kako bi mladenci odigrali prvi ples, kada je Mark zatražio da mu se na bini pridruži najlepša žena u sali - i tada je rekao: ‘Viktorija, dođi na binu’.“

Otkrio je da je Bruklin izgledao "slomljeno“ jer je prvi ples imao sa Viktorijom, a ne sa svojom suprugom, dodajući da je Nikola napustila prostoriju „u suzama, neutešno plačući“.

"Bruklin je ostao zaglavljen na podijumu i onda su oni odigrali taj ples, a Mark Entoni je rekao: ‘Stavi ruke na kukove svoje majke’. To je bio latino trenutak, ali je cela situacija bila zaista neprijatna za sve u prostoriji… Radio sam ogroman broj žurki za porodicu Bekam i oni su vrlo plesna, bliska porodica koja obožava da igra, zar ne? Dakle, ono što mi smatramo ‘neprimerenim’ nije nužno isto kao ono kako se Bruklin osećao. Ovo je u potpunosti stvar toga kako se Bruklin osećao. Ako je on smatrao da je to bilo neprimereno i neprijatno, onda je za njega to i bilo neprimereno i neprijatno. Tužno je što su se svi uhvatili baš tog dela izjave i na neki način ‘isprali’ sve ostalo što se dešavalo.“

Govoreći ekskluzivno za Daily Mail, di-džej je rekao da su u jednom trenutku Bruklinove ruke bile na majčinom struku, dok su njene ruke bile oko njegovog vrata.

"Tajming je za mene bio neprimeren. To je trebalo da bude trenutak mladenaca. Sve se dogodilo u žaru trenutka. Bruklin je odmah posle plesa otišao. Nikola je napustila prostoriju, a on je potom krenuo za njom. Nikolina porodica je takođe otišla, pošli su za svojom ćerkom. Mark Entoni je latino pevač. Bila je to ljubavna pesma“, rekao je di-džej.

Na pitanje da li je Bruklin držao ruke na Viktorijinim kukovima, rekao je: "Pa da. Bio je to spor ples, nije bila neka samba. Viktorija je držala ruke oko njegovog vrata.“

"Bruklin mi je prijatelj. Cela situacija je jednostavno užasna, posebno zbog načina na koji se sve odvilo tako javno. Porodice su porodice, ne znam šta je sve to započelo. U nekom trenutku neko može nešto da kaže javno. Bruklin je uznemiren zbog mnogo stvari; ponekad i najmanje sitnice mogu da prerastu u najveće probleme, jer ih dodatno istaknu. Ne govorim loše ni o jednoj strani - samo pokušavam da razjasnim šta se zaista dogodilo tokom tog plesa“, zaključio je di-džej.

