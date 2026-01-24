Slušaj vest

I dok čitav svet reaguje na dramu porodice Bekam, u svađu se umešao i Džimi Gulzar - bivši suprug Melani Braun, poznatije kao Mel Bi, Viktorijine koleginice iz grupe Spice Girls. I on je uspeo da rasplamsa vatru novim tvrdnjama oko njihovog odnosa s najstarijim sinom Bruklinom, tvrdeći da nisu znali kada mu je rođendan.

"Hej, Dejvide, sećaš li se kako smo se svi dobro zabavili kada si došao u moju kuću po svoju prvu tetovažu? Datum rođenja tvog prvorođenog deteta, donji deo leve strane leđa", započeo je u objavi na Instagramu, prisećajući se situacije od pre nekoliko godina.

Potom je nastavio: "Jedino što ti i Viki niste mogli da se setite datuma, pa je Viki morala da pozove svoju mamu da budete sigurni. Toliko zabavno, ali ništa u tvojoj knjizi ili dokumentarcu o tome. Kako to?"

Holandski plesač Gulzar, koji je bio oženjen Skeri Spajs od 1998. do 2000, prethodno je u nizu svojih objava optužio bivšeg fudbalera Dejvida da kopira njegov stil. Prošle godine je tvrdio da su Dejvidova nezaboravna odeća koju je nosio tokom Svetskog prvenstva 1998. u Francuskoj, kao i njegova ljubav prema kuvanju, pa čak i neke od njegovih tetovaža, zapravo inspirisane njime. Takođe je nastavio da tvrdi da su mu se obratili da radi kao jedan od Dejvidovih stilista, pri nego što je misteriozno odbio taj posao.

"Velika je razlika biti stidljiv i biti podmukao. Zar ne, Dejvide?", napisao je u drugoj objavi.

