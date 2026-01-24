Slušaj vest

Viktorija Bekam se oseća izdano jer joj sin Bruklin na ovaj način vraća godine koje je provela u borbi da ga zaštiti od "mračnih priča".

U šokantnoj izjavi, u kojoj je rekao da nema želju da se pomiri sa porodicom, najstariji član porodice Bekam, 26-godišnji Bruklin, nazvao je svoje roditelje "kontrolišućim i manipulativnim“, tvrdeći da je osećao "preplavljujuću anksioznost“.

Bruklin je čak otišao toliko daleko da je rekao da je "brend Bekam uvek na prvom mestu“ i da "porodične vrednosti stavljaju javnu promociju iznad svega“.

Tokom godina, Viktorija je vredno radila na tome da štiti Bruklina od priča iz prošlosti koje ga "nisu uvek prikazivale u najboljem svetlu“.

Izvor sada kaže da modna dizajnerka obično izbegava porodične sukobe, ali da smatra da su njen sin i njegova supruga Nikola Pelc, "nerazumni“.

"Viktorija se oseća izdano jer je uradila sve što je mogla da se oboje osećaju dobrodošlo i da voli Nikolu kao još jednu ćerku“, rekao je izvor za Mirror, te dodao:

"Ali oseća da joj je sve to vraćeno u lice. Obično bi uradila sve da izbegne porodični sukob, ali misli da su oboje nerazumni.“

Daily Mail je kontaktirao predstavnika porodice Bekam za komentar, ali su ostali bez odgovora.

Kejti Hind iz Daily Maila je ranije objasnila kako je tim Bekamovih "skočio u odbranu Bruklina“ kada su se pojavile priče poput tračeva o poljupcima i navoda da je bio "u lošem društvu“.

Njegovi roditelji često su angažovali skupe advokate da ga zaštite od takvih priča.

Kako navodi još jedan izvor, Dejvid i Viktorija bi "u sekundi primili Bruklina nazad“ i kažu da su "zgroženi“ događajima ove nedelje.

Viktorija i Dejvid bi mu sve oprostili

Najstariji sin Bekam porodice započeo je ozbiljan sukob u ponedeljak objavom oštre izjave na Instagramu, u kojoj je optužio roditelje da namerno pokušavaju da unište njegov odnos sa suprugom Nikolom.

Sada je, prema navodima, novi izvor blizak slavnom paru izjavio da bi oni prihvatili sina nazad u porodicu "u bilo kom trenutku kada bi poželeo da se pomiri s njima“, jer se „plaše“ da bi mogli zauvek da ga izgube.

"Plaše se da će izgubiti sina i bez razmišljanja bi ga primili nazad. Oni su takođe bliska porodica, samo na drugačiji način nego što je to Nikolina porodica“, kaže izvor za People, te dodaje:

"Vole Bruklina i zgroženi su svime što se dešava.“

"Dejvid i Viktorija veruju da će vreme izlečiti sve. Znaju da će se Bruklin s vremenom vratiti. Do tada zapravo ne mogu mnogo toga da urade“, dodao je drugi izvor za drugi medij.

U svom oštrom postu, Bruklin je optužio Viktoriju da je "neprimereno plesala“ s njim tokom njegovog venčanja sa Nikolom 2022. godine.

Oglasio se di-džej sa svadbe

Di-džej koji je puštao muziku na njihovom venčanju, Fet Toni, izneo je detalje tog plesa tokom gostovanja u emisiji "This Morning".

Toni je "incident" opisao kao "zaista neprijatan“ i potvrdio da je Nikola u suzama napustila svadbeno slavlje.

Toni, dugogodišnji prijatelj porodice Bekam, tvrdio je da je za sve bio kriv Mark Entoni, otkrivši da je muzičar pozvao Viktoriju na podijum za ples sa sinom i uputio mu instrukciju: "Stavi ruke na kukove svoje majke.“

"Nije bilo nikakvog provokativnog spuštanja, nije bilo PVC kostima poput mačjih odela, niti ikakve Spice Girls koreografije! Kada sam rekao reč ‘neprimereno’, mislio sam pre svega na tajming - evo šta se zapravo dogodilo“, rekao je Toni, te nastavio:

"U suštini, Mark Entoni je nastupao na bini, a zatim je pozvao Bruklina da mu se pridruži. Bruklin je izašao na podijum, a već u sledećem trenutku svi su očekivali da će Nikola doći kako bi mladenci odigrali prvi ples, kada je Mark zatražio da mu se na bini pridruži najlepša žena u sali - i tada je rekao: ‘Viktorija, dođi na binu’.“

Otkrio je da je Bruklin izgledao "slomljeno“ jer je prvi ples imao sa Viktorijom, a ne sa svojom suprugom, dodajući da je Nikola napustila prostoriju „u suzama, neutešno plačući“.

Dejvid Bekam, Bruklin Bekam na Viktorijinoj reviji 2018. godine Foto: Sipa / Pixelformula / Sipa Press / Profimedia

"Bruklin je ostao zaglavljen na podijumu i onda su oni odigrali taj ples, a Mark Entoni je rekao: ‘Stavi ruke na kukove svoje majke’. To je bio latino trenutak, ali je cela situacija bila zaista neprijatna za sve u prostoriji… Radio sam ogroman broj žurki za porodicu Bekam i oni su vrlo plesna, bliska porodica koja obožava da igra, zar ne? Dakle, ono što mi smatramo ‘neprimerenim’ nije nužno isto kao ono kako se Bruklin osećao. Ovo je u potpunosti stvar toga kako se Bruklin osećao. Ako je on smatrao da je to bilo neprimereno i neprijatno, onda je za njega to i bilo neprimereno i neprijatno. Tužno je što su se svi uhvatili baš tog dela izjave i na neki način ‘isprali’ sve ostalo što se dešavalo.“

Govoreći ekskluzivno za Daily Mail, di-džej je rekao da su u jednom trenutku Bruklinove ruke bile na majčinom struku, dok su njene ruke bile oko njegovog vrata.

Foto: Carl Recine / Getty images / Profimedia

"Tajming je za mene bio neprimeren. To je trebalo da bude trenutak mladenaca. Sve se dogodilo u žaru trenutka. Bruklin je odmah posle plesa otišao. Nikola je napustila prostoriju, a on je potom krenuo za njom. Nikolina porodica je takođe otišla, pošli su za svojom ćerkom. Mark Entoni je latino pevač. Bila je to ljubavna pesma“, rekao je di-džej.

Na pitanje da li je Bruklin držao ruke na Viktorijinim kukovima, rekao je: "Pa da. Bio je to spor ples, nije bila neka samba. Viktorija je držala ruke oko njegovog vrata.“

Dejvid Bekam i Viktorija Bekam proslavljaju Božić Foto: Printscreen/ Instagram/ victoriabeckham

"Bruklin mi je prijatelj. Cela situacija je jednostavno užasna, posebno zbog načina na koji se sve odvilo tako javno. Porodice su porodice, ne znam šta je sve to započelo. U nekom trenutku neko može nešto da kaže javno. Bruklin je uznemiren zbog mnogo stvari; ponekad i najmanje sitnice mogu da prerastu u najveće probleme, jer ih dodatno istaknu. Ne govorim loše ni o jednoj strani - samo pokušavam da razjasnim šta se zaista dogodilo tokom tog plesa“, zaključio je di-džej.

