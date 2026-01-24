Slušaj vest

Rat između porodica Bekam i Pelc ne jenjava, a nakon što je Bruklin Bekam nedavno šokirao javnost izjavom da su njegovi roditelji "kontrolisali narativ" i da je Viktorija nepravedno zasenila njegovu suprugu, u fokus javnosti ponovo su dospeli detalji tužbe koji bacaju potpuno novo svetlo na "venčanje decenije".

Naime, dok Bruklin Bekam danas tvrdi da je bio ponižen ponašanjem svoje majke, dokumenta iz tužbe koju su organizatori venčanja podneli još 2023. godine otkrivaju da je prava drama zapravo bila - strah od Viktorije.

Prema sudskim spisima vezanim za raskošno venčanje na Floridi u aprilu 2022, porodica Pelc bila je u potpunom rasulu, dok su Bekamovi bili primer organizovanosti. Navodi se kako je porodica Bekam imala "potpuno organizovan spisak gostiju sa svim kontaktima", dok je spisak porodice Pelc bio nepotpun, bez adresa i u stalnim izmenama.

"Nikola je neprestano slala poruke u grupni čet, dodajući i uklanjajući goste, čineći zadatak stvaranja konačnog spiska nemogućom misijom", stajalo je u dokumentima. Međutim, najzanimljiviji detalj je paničan strah Nikole i njene majke Klaudije Pelc da Viktorija ne sazna za njihov organizacijski fijasko.

"I Klaudija i Nikola insistirale su na tome da Viktorija Bekam ne sme da sazna ni za kakve interne greške u vezi s planiranjem venčanja svog sina, uključujući i greške sa spiskom gostiju", navodi se u tužbi. Čini se da su mlada i njena majka bile svesne da bi perfekcionistkinja Viktorija teško tolerisala takav amaterizam.

"Lakrdija" i pretnje otkazivanjem

Haos je bio tolikih razmera da je Nikolin otac, milijarder Nelson Pelc, venčanje nazvao "običnom lakrdijom" (shitshow) i zapretio da će sve otkazati.

Tu scenu sprečila je Nikolina majka dramatičnim apelom. "Klaudija je preklinjala Nelsona da ne otkazuje jenčanje jer bi to uništilo Nikolinu karijeru", tvrdile su organizatorke Nikol Bregin i Arijana Gridžalba, koje su angažovane samo šest nedelja pre svadbe, a otpuštene devet dana kasnije.

Nelson, kog su organizatorke u dokumentima nazvale "milijarderom nasilnikom", bio je besan jer one navodno nisu pružile nikakvu uslugu, te je tražio povraćaj avansa od 159.000 dolara. S druge strane, organizatorke su uzvratile protivtužbom tvrdeći da je porodica Pelc prekršila ugovor.

Ko je zapravo "zlikovac"?

Iako su Bruklin i Nikola u septembru 2023. nagodbom rešili spor s organizatorima, uz donaciju fondu za krizu u Ukrajini, ovi detalji ponovo postaju relevantni u svetlu Bruklinovih najnovijih napada.

Dok on optužuje majku da je u poslednjem trenutku odustala od izrade Nikoline venčanice i da je "otela" prvi ples, svedoci i dokumenta sugerišu da je porodica Pelc bila ta koja je pravila haos, pokušavajući da po svaku cenu održi privid savršenstva pred strogom Viktorijom.

Podsetimo, Bruklin je u ponedeljak objavio dugačko saopštenje u kom tvrdi da se "nikada nije osećao neprijatnije" nego kad je njegova majka zaplesala s njim uz pesmu koju je najavio Mark Entoni, nazivajući Viktoriju "najlepšom ženom u prostoriji". Međutim, s obzirom na istoriju haosa u organizaciji Pelcovih, pitanje je ko je u ovoj priči zaista kontrolisao narativ.

