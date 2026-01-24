Slušaj vest

Nikola Pelc, supruga Bruklina Bekama, obrisala je sa Instagrama sve objave koje je povezivala sa porodicom svog muža. Taj potez mnogi su doživeli kao tiho, ali snažno upozorenje da je porodična kriza dostigla tačku ključanja. Ipak, Nikola nije potpuno presekla sve veze sa Bekamovima.

Na njenoj „crnoj listi“ nisu se našla tri imena: Džoana Bekam, Lin Bekam i Sandra Bekam — sestre i majka Dejvida Bekama.

Ovako je izgledalo venčanje Bruklina i Nikole:

1/8 Vidi galeriju Paparaco fotografije sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

Sestre Dejvida Bekama koje su ostale „pošteđene“

Lin Džordžina Bekam – sestra koja je prošla pakao

Lin Džordžina Bekam, starija sestra Dejvida Bekama, odrasla je u istočnom Londonu sa bratom Dejvidom i sestrom Džoanom Luiz, uz roditelje Sandru i Teda Bekama.

Britanski mediji su 2019. godine pisali da je Lin živela u izuzetno teškim uslovima, navodno je bila prinuđena da prodaje ličnu imovinu kako bi prehranila porodicu, a jedno vreme je primala i socijalnu pomoć. To je posebno šokiralo javnost jer se bogatstvo Viktorije i Dejvida Bekama procenjuje na oko 675 miliona funti, a novac im nikada nije bio problem.

Nikola Pelc Foto: /nicolaannepeltzbeckham/Instagram

Porodični lom koji traje decenijama

Problemi su, prema navodima, počeli još 1998. godine, kada je Dejvid upoznao tadašnjeg budućeg muža svoje sestre Lin. Navodno je jedva pristao da dođe na njeno venčanje, dok je Viktorija Bekam odbila da se pojavi na tom događaju.

Lin se razvela 2015. godine i započela tešku borbu za starateljstvo nad troje dece Fredijem, Džordžinom i Džošom. Njen bivši suprug bio je umešan u trgovinu drogom, a porodična kuća često je bila mesto okupljanja dilera.

Viralni mimovi Viktorije Bekam:

1/9 Vidi galeriju Viktorija Bekam virlani mimovi na mrežama o njenom ples na venčanju Foto: printscreen/društvene mreže

Dejvid je sestri kupio kuću, ali, kako su pisali mediji, Lin nije imala novca da je održava, plaća porez i pokrije ostale troškove. Javnost se pitala zašto joj brat tada ponovo nije pomogao, naročito jer je ranije izjavljivao da je ocu Tedu obećao da će se brinuti o sestrama dok je živ.

Kasnije su Dejvid i Lin izgladili odnose, a u javnosti su se pojavljivali nasmejani. Iako je njen Instagram profil privatan, Lin i dalje prati i Viktoriju i Dejvida Bekama.

Anketa Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge? Da, manipuliše ga 75.09% Ne, ne manipuliše ga 24.91%

Džoana i Sandra tihe, ali prisutne

Sestra Džoana Bekam, bivša frizerka, danas ima sopstveni biznis i majka je ćerke Pegi. Često je bila viđena na porodičnim okupljanjima Bekamovih, ali je i njen Instagram profil sada zaključan.

Sestra Dejvida Bekama Foto: GEBE / Backgrid UK / Profimedia

Majka Dejvida Bekama, Sandra Bekam, takođe je zaključala svoj profil, iako to ranije nije bio slučaj. Iako se danas predstavlja kao brižna svekrva Viktoriji Bekam kojoj javno čestita rođendane na početku veze nije bila oduševljena.

„Brinuli smo se da će izgubiti sve za šta se zalagao, jer mu je fudbal uvek bio na prvom mestu, a onda se to promenilo“, izjavila je Sandra Bekam svojevremeno.

Ispostavilo se da se promenilo nabolje. Dejvidova karijera je uz Viktoriju samo napredovala.

Brak koji nikada nije bio bez senki

Iako su se Viktorija i Dejvid venčali 1999. godine u dvorcu u blizini Dablina i delovali kao savršen par, njihov brak je pratio niz kontroverzi najpoznatija je navodna afera Dejvida Bekama sa bivšom asistentkinjom Rebekom Los.

Džoan Luzi sestra Viktorije Bekam Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pelc i „druga strana“ porodice Bekam

Na listi pratilaca Nikole Pelc i dalje se nalaze Džeki i Luiz Adams, majka i sestra Viktorije Bekam.

Džeki Adams prati i Nikolu i Bruklina Bekama, koji je nedavnim saopštenjem dodatno produbio jaz sa roditeljima, naglasivši da ne želi pomirenje sa majkom i ocem.

Luiz Adams, koja neodoljivo podseća na Viktoriju, majka je četvoro dece i nekadašnja vlasnica butika „Hidden Closet“. Ona je čest gost porodičnih okupljanja Bekamovih i jedina čiji je Instagram profil i dalje javan.

Bruklinova briga za Harper

Bruklin Bekam Pelc i dalje prati baku Džeki i tetku Luiz, kao i sestre i roditelje svog oca Dejvida Bekama koji je, zanimljivo, takođe zaključao svoj Instagram profil.

Nikola Pelc i Bruklin više ne prate Viktoriju i Dejvida, kao ni Romea, Kruza i Harper. Ipak, izvori navode da je Bruklin posebno zabrinut za najmlađu sestru i ne želi da Harper ispašta zbog porodične drame.

(Kurir.rs/Žena)