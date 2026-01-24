Slušaj vest

Pre nego što je izgovorio sudbonosno „da“ glumici Nikoli Pelc Bekam, Bruklin Bekam imao je niz veza koje su bile pod budnim okom javnosti.

Kao tinejdžer, mladi model godinama je bio u vezi „na prekid“ sa glumicom Kloi Grejs Morec. Nakon toga usledile su kraće romanse sa zvezdom rijalitija Samar House Leksi Vud, Jutjub ličnošću Leksi Panterom i manekenkom Hanom Kros, pre nego što je započeo vezu sa Nikolom Pelc koja je na kraju postala njegova supruga.

Bruklin i Nikola venčali su se u aprilu 2022. godine, nakon čega su počele glasine o ozbiljnom porodičnom sukobu, prvenstveno sa njegovim roditeljima, Dejvidom i Viktorijom Bekam.

„Uvek biram tebe“: poruka koja je zapalila mreže

Gotovo tri godine nakon venčanja, Bruklin je u maju 2025. godine podelio Instagram video sa suprugom, uz poruku koja je izazvala lavinu reakcija.

„Moj ceo svet. Voleću te zauvek. Uvek biram tebe, dušo. Ti si najneverovatnija osoba koju poznajem. Ti i ja zauvek“, napisao je Bruklin, jasno stavljajući do znanja na čijoj je strani.

Kloi Grejs Morec – prva velika ljubav

Prva veza Bruklina Bekama koja je privukla veliku pažnju javnosti bila je sa glumicom Kloi Grejs Morec, zvezdom filma Hugo. Navodno su se upoznali kao tinejdžeri na jednom SoulCycle treningu, a izvor je još 2014. godine rekao za PEOPLE da su uvek delovali kao da „navijaju jedno za drugo sa osmehom“.

Kloi je prvi put javno potvrdila vezu u emisiji Watch What Happens Live u maju 2016. godine:

„Mislim da što manje pravim misteriju od toga, ljudi manje mare da, u vezi smo“, rekla je tada.

Par se ubrzo pojavljivao zajedno na crvenim tepisima, a Kloi je za Elle izjavila da joj je Bruklin bio „ogromna podrška“.

Njihova veza trajala je godinama uz česte prekide, a definitivno su se razišli 2018. godine. Razlog raskida nikada nisu javno komentarisali. Bruklin je poslednji put objavio fotografiju sa Kloi u februaru te godine.

Kloi Grejs Morec danas je u braku sa modelom Kejt Harison.

Leksi Vud – kratka, ali ozbiljna veza

U aprilu 2018. godine Bruklin je viđen kako razmenjuje poljupce sa manekenkom Leksi Vud. Iako se u početku nije znalo koliko dugo su bili zajedno, Leksi je u aprilu 2025. godine otkrila da je njihova veza trajala između godinu i dve.

U podkastu The Viall Files u maju iste godine rekla je da su se upoznali preko zajedničkih prijatelja. Dodala je i da nije provodila mnogo vremena sa celom porodicom Bekam, jer je njihova veza bila više „neobavezno druženje“, ali je Bekamove opisala kao „predivnu i izuzetno ljubaznu porodicu“.

Leksi Vud se kasnije pojavila u rijalitiju Summer House, gde je imala kratku romansu sa Džesijem Solomonom, nakon čega je napustila šou.

Leksi Pantera – veza bez jasnog kraja

Nakon što je Bruklin fotografisan sa Jutjub zvezdom i modelom Leksi Panterom, izvor je u junu 2018. godine rekao za PEOPLE da su „definitivno zajedno“ i da se viđaju već neko vreme.

Nije poznato kada su raskinuli, ali su u septembru 2019. godine viđeni kako se ljube, što je izazvalo spekulacije da su se nakratko pomirili.

Hana Kros – Instagram romansa

Bruklin je sa manekenkom Hanom Kros dovođen u vezu krajem 2018. godine, kada su zajedno napustili afterparti Britanskih modnih nagrada.

Vezu su ubrzo potvrdili i na Instagramu, objavljujući zajedničke fotografije tokom planinarenja u Zapadnom Holivudu. Kasnije su viđeni i u čuvenom Soho House-u.

Iako nikada nisu javno govorili o raskidu, E! News je u septembru 2019. godine objavio da su se razišli.

Nikola Pelc – žena koju je izabrao zauvek

Bruklin i Nikola upoznali su se još 2017. godine na festivalu Coachella, ali njihova romansa započela je tek godinama kasnije, nakon ponovnog susreta na jednoj zabavi.

Veridbu su objavili 11. jula 2020. godine, iako je Bruklin kasnije priznao da je zaprosio Nikolu dve nedelje ranije.

„Pre dve nedelje zaprosio sam svoju srodnu dušu i rekla je ‘da’. Ja sam najsrećniji čovek na svetu. Obećavam da ću biti najbolji muž i jednog dana najbolji tata“, napisao je tada.

Venčali su se 9. aprila 2022. godine na Floridi, a to je bio događaj koji je, prema brojnim spekulacijama, označio i početak ozbiljnog porodičnog raskola sa Dejvidom i Viktorijom Bekam.

Otvoreno pismo koje je šokiralo javnost

Dana 19. januara, Bruklin je prekinuo ćutanje o porodičnom sukobu objavom na Instagram storijima, u kojoj je optužio roditelje da su „neprestano pokušavali da unište njegov brak još pre venčanja“.

„Ne želimo život oblikovan imidžom, medijima i manipulacijom. Sve što želimo su mir, privatnost i sreća — za nas i našu buduću porodicu“, napisao je Bruklin.