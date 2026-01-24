Slušaj vest

Drama u porodici Bekama danima ispunjava naslovnice svetskih magazina. Od kako je Bruklin Bekam izneo brojne optužbe na račun svoje porodice, svi prate kako će se odvijati ova porodična saga i hoće li mladi supružnici Bruklin i Nikola Pelc uspeti da izbore samostalnost od uplitanja njegovih roditelja.

Ovim povodom se Viktorija i Dejvid Bekam još uvek nisu zvanično oglašavali, ali pojedini njihovi poteze govore koliko im teško pada cela situacija posebno jer i ujedno narušava njihovu "idealnu porodičnu sliku" koju su godinama imali u javnosti.

U subotu je britanski fotograf Platon objavio fotografije iz 2006. godine, uključujući i jednu na kojoj je bivši fudbaler David bez majice i istetovirano ime Brooklyna na leđima.

Fotograf je takođe podelio uvid u dan kada je snimio Davida, 50, koji je u to vrieme igrao za Real Madrid.

Uz fotografije je napisao: „Victorija je stigla sa Bruklinom, koji je imao sedam godina, Romeom, koji je imao četiri godine, i Kruzom, koji je bio još beba. Bruklin i Romeo su upali u studio noseći fudbalske dresove, šutirajući lopte, udarajući glavom i izvodeći druge trikove. Dok je Victorija bila zauzeta decom, ja sam počeo raditi s Dejvidom. U jednom trenutku, Bruklin je utrčao na set s fudbalskom loptom pod rukom i zagrlio tatinu desnu nogu. Zatim se Romeo pridružio svom starijem bratu. Zatim se pojavila i Victorija s bebom Kruz u naručju. Cela porodica se okrenula od nas u privatnom, iskrenom zagrljaju. Bilo je dirljivo videti - ovaj spontani trenutak naklonosti koji se događa na ogromnom setu za fotografisanje pred 60 ljudi.“

Bekamovi su primietili dirljivu objavu i odgovorili ispod, a Dejvid je prokomentarisao: "Lepe uspomene".

Viktorija je komentarisala objavu i napisala u komentaru: 'Vraća mi divne uspomene!'

Platon je zaključio svoju objavu o Davidovoj fotografiji: „Na ovoj slici, iako Dejvid stoji sam, vidimo ljubav prema njegovoj deci tetoviranu na njegovim leđima. Porodica je sve. Dejvid Bekam, pozdravljam te.“