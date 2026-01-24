Milica Milša otkrila kako je sinu saopštila da ima rak: Njegova reakcija je razoružala
Glumica Milica Milša krajem prošle godine otišla je na operaciju nakon što je otkriveno da ima beningni tumor na koži. Promene je uočila tokom jednog od odlaska kod kozmetičarke. Nakon dijagnoze i suočavanja sa problemima morala je da vesti saopšti suprugu Žarku Jokanoviću i sinu Antoniju.
Milica je otkrila kako je izgledao ovaj emotivan razgovor, ali i koliku je podršku dobila tokom ovog teškog perioda:
-Trebalo je saopštiti njemu (sinu) i mojoj tetka Lili, ja sam im saopštila, moraju da znaju. Antonije i Žarko su bili sa mnom na operaciji, bili su na klinici sa mnom, jer se ostane ceo dan. Ja mu kažem: “Nemoj Antonije, sve je u redu, nemoj da se plašiš, a on meni: “Pobogu majko, pa ja sam naše kučiće vodio na operacije, sedeo i čekao u ordinaciji, a neću za majku da čekam”. Bio je sladak, moji momci su bili uz mene, kao i moja tetka Lila. Rekla sam im sve, svi smo porodica, i svi sve znamo i tu smo jedni za druge. Najbolje je suočiti se sa istinom, a onda i krenuti dalje, tako je najzdravije. Zdravlje je temelj svega, kada imate zdravlje, imate sve. Najgore je zapostaviti, sve to dođe na naplatu, bude teše, nekad se daleko bilo i zakasni. Ono što je moja mama uvek govorila: “Uradi sve što je do tebe” - rekla Milica Milša za Blic.
Glumica je sada u fazi oporavka od intervencije, ali kaže da joj je najteže palo dok je čekala na operaciju:
- Snimala sam tada baš dosta i svi su znali da idem na operaciju, mnogo je bolesnih tada bilo, ali svi su se trudili da ne budu u kontaktu sa mnom, jer kako bih otišla na operaciju, da sam bolesna. Samo sam čekala taj 27-i decembar, onda posle sedite i razmišljate “Šta ako se vrati, ako iskoči ovde”, zna paranoja da proradi, jer čovek sedi u kući, ne izlazi nigde, teško je, sputani ste - rekla je glumica.