-Trebalo je saopštiti njemu (sinu) i mojoj tetka Lili, ja sam im saopštila, moraju da znaju. Antonije i Žarko su bili sa mnom na operaciji, bili su na klinici sa mnom, jer se ostane ceo dan. Ja mu kažem: “Nemoj Antonije, sve je u redu, nemoj da se plašiš, a on meni: “Pobogu majko, pa ja sam naše kučiće vodio na operacije, sedeo i čekao u ordinaciji, a neću za majku da čekam”. Bio je sladak, moji momci su bili uz mene, kao i moja tetka Lila. Rekla sam im sve, svi smo porodica, i svi sve znamo i tu smo jedni za druge. Najbolje je suočiti se sa istinom, a onda i krenuti dalje, tako je najzdravije. Zdravlje je temelj svega, kada imate zdravlje, imate sve. Najgore je zapostaviti, sve to dođe na naplatu, bude teše, nekad se daleko bilo i zakasni. Ono što je moja mama uvek govorila: “Uradi sve što je do tebe” - rekla Milica Milša za Blic.