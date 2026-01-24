Slušaj vest

Nikol Pardo Molina, poznata i kao La Nicholette, pojavila se na viralnom snimku kako se bori dok je nasilno uvode u vozilo na parkingu. Meksičke vlasti tragaju za ovom 20-godišnjom internet ličnošću iz Arizone, nakon što je video prikazao da je oteta naoružanim muškarcima u Meksiku 20. januara.

Incident na parkingu u Kuliakanu

Prema izveštajima španskog lista El País, incident se dogodio na parkingu jednog tržnog centra u Kuliakanu, srednje velikom gradu u regionu Sinaloa.

Nikoleta oteta ispred tržnog centra Foto: Instagram

Na snimku se vidi kako Molina izlazi iz svog kamioneta kada se drugo vozilo približava. Dvojica muškaraca izlaze iz vozila i u kratkoj borbi je prisiljavaju da uđe u njihovo vozilo, nakon čega beže, što je izazvalo šok među korisnicima društvenih mreža.

Aktiviran Alba protokol i potraga

Nakon otmice, Kancelarija državnog tužioca Sinaloe aktivirala je Alba protokol, mehanizam za potragu za nestalim ženama, i izdala poster sa detaljima o njenom izgledu.

Poster navodi da je Molina poslednji put viđena 20. januara, da je njena bezbednost „ugrožena“ i da „može biti žrtva krivičnog dela“.

Profil La Nicholette na društvenim mrežama

Nicole Molina ima više od 180.000 pratilaca na Instagramu, gde deli sadržaj o svojim putovanjima po Meksiku. Takođe je poznata po svom OnlyFans profilu, platformi za odrasle kreatore.

Pored toga, Molina je vodila Nicholette Shop, online prodavnicu u kojoj je prodavala narukvice i odeću, uključujući i predmete sa referencama na lidera kartela Joaquína „El Chapo“ Guzmána.

Moguća povezanost sa kartelima

U saopštenju od 21. januara, vlasti Sinaloe su navele da otmica može biti povezana sa sukobima između kartela.

„Prema prvim istraživanjima, trojica naoružanih muškaraca u ukradenom belom vozilu postavili su čavle na putu, zaustavili SUV u kojem je žrtva putovala, i prisilili je da uđe u drugo vozilo. Verzije koje kruže društvenim mrežama, posebno TikTokom, ukazuju na frakciju Los Mayos kao odgovornu za incident; ovo je deo istrage,“ navodi El País.

Molina je rođena i odrasla u Finiksu u Arizoni, a u vreme otmice živela je u El Saladu, gradu udaljenom oko 40 km od mesta otmice. Ipak, često je putovala nazad u Finiks.

Prema dostupnim podacima, Nikole je poslednji put ažurirala svoj Instagram 22. decembra, kada je objavila video iz restorana.