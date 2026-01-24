Slušaj vest

Čini se da su glumica Dakota Džonson i muzičar Role Model potvrdili svoju vezu opuštenim, ali vrlo prisnim izlaskom.

Njih dvoje su u četvrtak uveče fotografisani u jednom popularnom restoranu u Los Anđelesu, gde su večerali u društvu prijatelja, delujući veoma blisko i zadubljeno u razgovor.

Dakota Džonson Foto: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia

Pogledi, osmesi i hemija pred kamerama

Po izlasku iz restorana, Dakota i Role Model uhvaćeni su kako se osmehuju jedno drugom, što dodatno podgreva spekulacije o romansi.

Za ovu priliku, Dakota (36) je nosila crnu čipkastu majicu bez rukava, crne pantalone, torbu sa leopard printom i crni mantil.

Role Model (28), s druge strane, pojavio se u tamnosivom pletenom džemperu, crnim farmerkama i crnom šalu.

Predstavnici Dakote Džonson i Role Modela nisu komentarisali ove medijske navode, ali fotografije govore više od reči.

Glasine krenule još u decembru

Priče o njihovoj vezi prvi put su se pojavile u decembru 2025. godine, kada su fotografisani na večeri uz sveće u društvu prijatelja. Prema fotografijama koje je tada objavio TMZ, par je sedeo zbijen u separeu, a izvor je tvrdio da su se „veoma zbližili“.

Novi zajednički izlazak dodatno raspalio spekulacije

Prošle nedelje dodatno su dolili ulje na vatru kada su ponovo viđeni zajedno u Los Anđelesu.

Zvezda filma „Pedeset nijansi sive“ i reper, čije je pravo ime Taker Pilsberi snimljeni su 14. januara kako ulaze u poznato mesto Marvin u Beverli Hilsu. Snimak je objavila stranica DeuxMoi.