Slušaj vest

Nakon što je prošlog januara otkrio da mu je treći put dijagnostikovan rak, glumac iz filma "Something Borrowed" Kolin Eglsfild podelio je ohrabrujuće zdravstveno ažuriranje, danas kaže da je „bez raka“ i da se oseća odlično.

Skoro godinu dana potpuno zdrav

Kolin, kome je rak prostate dijagnostikovan 2024. godine, ubrzo je podvrgnut operaciji uklanjanja prostate. Od tada, bolest se nije vratila.

"U februaru će biti tačno godinu dana", rekao je glumac u ekskluzivnom intervjuu za E! News.

"Srećom, otkrili su ga dovoljno rano, tako da nisam morao na zračenje ni hemoterapiju. To je nešto što sam zaista želeo da izbegnem", podelio je ohrabrujuće vesti.

Kolin Eglsfild Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Prethodna borba bila je mnogo teža

Nažalost, to nije uvek bio njegov slučaj. Glumac se prisetio se mnogo ozbiljnije situacije kada mu je rak testisa prvi put dijagnostikovan 2006. godine, a zatim ponovo i naredne godine.

"Čekao sam skoro do poslednjeg trenutka i rak je već počeo da se širi", objasnio je Kolin pa dodao "Kada su uradili operaciju i ispitali limfne čvorove, utvrdili su da se bolest proširila".

Colin Egglesfield Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Zbog uznapredovalog stadijuma tada je morao da prođe kroz zračenje, iskustvo koje mu je ostalo duboko urezano u sećanje.

" Morao sam na radioterapiju i znao sam da ne želim više nikada da prolazim kroz sve to" iskreno je priznao.