Slušaj vest

Navodno je Nikola Pelc postavila ultimatum Bruklinu Bekamu nakon što se na njihovom venčanju osećala zasenčeno njegovom majkom, Viktorijom Bekam. Posle višemesečnog ignorisanja roditelja, Dejvida i Viktorije, ambiciozni kuvar (26) dodatno je raspirio porodičnu svađu objavivši dugačko i oštro saopštenje u kojem je javno prozvao njihovo ponašanje.

U objavi od ponedeljka Bruklin je jasno stavio do znanja da nema nameru da se miri sa porodicom, a posebno je kritikovao svoju majku.

Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Upropastila mi je prvi ples sa suprugom“

Na Instagram storiju Bruklin je tvrdio da je bivša pevačica pokvarila ono što je trebalo da bude njegov prvi ples sa Nikolom, optuživši je da je „neprimereno“ plesala s njim.

On je naveo da je Viktorija „otela“ taj trenutak, zbog čega se osećao nelagodno i poniženo.

– Moja mama je preuzela moj prvi ples sa suprugom, koji je bio planiran nedeljama unapred uz romantičnu ljubavnu pesmu. Pred naših 500 zvanica, Mark Entoni me je pozvao na binu, gde je po rasporedu trebalo da plešem romantično sa suprugom, ali me je tamo čekala moja mama. Plesala je vrlo neprimereno sa mnom pred svima – napisao je Bruklin.

Anketa Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge? Da, manipuliše ga 76.61% Ne, ne manipuliše ga 23.39%

Dodao je i da se nikada u životu nije osećao neprijatnije ili poniženije.

– Želeli smo da obnovimo bračne zavete kako bismo stvorili nova sećanja na dan venčanja koja donose radost i sreću, a ne anksioznost i sramotu.

Svedok sa venčanja demantuje Bruklina

Međutim, izvor koji tvrdi da je radio na venčanju osporio je Bruklinove navode, tvrdeći da su on i Nikola ipak imali svoj prvi ples, kao i da je Nikola prethodno plesala sa svojim ocem, Nelsonom Pelcom, pre trenutka Bruklina i Viktorije.

Drugi izvor je za Mirror oštro reagovao na izjave koje su se pojavile preko noći:

– Ono što ovaj batler tvrdi nije tačno. Ovo je osoba koja želi svojih 15 minuta slave.

– A kada se raspravlja o prvom plesu, sve se svodi na semantiku. Ono što je zaista važno jeste da je to bio ples namenjen mladencima na njihov dan. Znali su da će ih Mark Entoni pozvati na binu i bili su uvereni da je taj ples namenjen njima.

Venčanje Bruklina Bekama i Nikole Pelc:

1/8 Vidi galeriju Paparaco fotografije sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

DJ Fat Toni: „Nije bilo ništa neprimereno“

Prijatelj Viktorije Bekam i DJ na venčanju, Fat Toni, takođe je komentarisao situaciju, tvrdeći da ples nije bio neprimeren.

– Nije bilo nikakvog vulgarno-senzualnog plesa, nije bilo PVC kostima, nije bilo Spice Girls koreografija. Kada sam rekao „neprimereno“, mislio sam isključivo na tajming, a ne na ponašanje – rekao je Fat Toni gostujući u emisiji This Morning.

Anketa Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam? Dejvid i Viktorija Bekam 55.84% Bruklin i Nikola Pelc Bekam 44.16%

„Cela porodica Pelc napustila venčanje“

Prema rečima DJ-a, Nikola Pelc nije bila jedina koja je napustila proslavu nakon Viktorijinog plesa sa sinom – navodno ju je pratila cela porodica Pelc.

Ipak, Vogue, koji je pratio venčanje 2022. godine, izvestio je da su Nikola i Bruklin zajedno plesali svoj prvi ples uz pesmu Elvisa Preslija Can’t Help Falling in Love, dok je Mark Entoni nastupio kasnije tokom večeri.

Prema njihovom izveštaju, Bruklin je sam pozvao majku na binu, a tokom plesa su im se pridružili i otac Dejvid, kao i mlađa sestra Harper.