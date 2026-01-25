Slušaj vest

Drama porodice Bekam ekslairala je nedavno kada je sin prvenac čuvenog para, Viktorije i Dejvida Bekama, objavio saopštenje u kom je, između ostalog, naglasio da ne želi da se pomiri s roditeljima koji su ga celog života kontrolisali, sa željom da se što bolje prikažu u javnosti i sa ciljem da brend Bekam bude što uspešniji. U toj bombastičnoj objavi na Instagramu jedino nije pomenuo sestru Harper, koja se u međuvremenu oglasila.

Viktorija Bekam je bila van sebe kada je pročitala šta je njen sin objavio. Slične reakcije imala je i svetska javnost koja i dalje polemiše šta se krije iza reči Bruklina Bekama.

Najmlađe dete uglednih Britanaca, Harper Seven Bekam (14), povukla je važan potez na Instagramu, gde je bratu Romeu čestitala na njegovom nastupu u Parizu, gde je kao maneken učestvovao na modnoj reviji.

"Još jednom! Još jedna neveverovatna revija", poručila je Harper. I VIktorija je čestitala sinu Romeu napisavši na mrežama da je ponosna na njega. Oglasio se i njen treći sin Kruz Bekam: "Ohhhhhh daaaaaaa", kao i Romeova devojka KIm Turnbul: "Bravooooo, dušo, samo napred", prenosi Blic žena.

Podsećanja radi, bilo je navoda da je Kim ranije imala romansu sa Bruklinom, što je demantovano, a između ostalih, to je negirao i Kruz Bekam koji voli da komentairše intrigantne porodične teme pa se oglasio i u jeku ove drame.

Bruklin Bekam je u saopštenju pomenuo braću: "Čak su i moja braća bila poslata da me napadnu na društvenim mrežama, prenego što su me na kraju niotkuda blokirali prošlog leta".

Bruklin tvrdi i da je brend Bekam na prvom mestu: "Moja porodica iznad svega ceni javnu promociju i podršku". Možda će i objavu svoje sestre Harper protumačiti iz tog ugla, čak i kao naređenje njihovoh roditelja da se pošalje slika da su ostali članovi porodice ujedinjeni.

"Porodična 'ljubav' određuje se time koliko objavljujete na društvenim mrežama ili koliko brzo sve ostavite da biste se pojavili i pozirali za porodično fotografiranje, čak i ako je to na štetu vaših profesionalnih obaveza", i to je Brukllin napisao.

Da li se Bruklin odrekao i sestre Harper

Bruklinu je teško da održi vezu sa mlađom sestrom (14) jer tinejdžerka živi s roditeljima u Britaniji dok je on sa suprugom Nikolom Pelc u Americi. Želi da Harper zaštiti od porodične svađe.

Ne prate se na Instagramu, a afera "ko je koga blokirao" kada je reč o njemu, Romeu i Kruzu i dalje je otvorena. Bruklin je braću optužio i da su ranije pogoršali porodičnu situaciju zapaljivim opaskama na mrežama.

Roditelji spremni da oproste Bruklinu, sa babom i decom ne prekida kontakt

Viktorija i Dejvid Bekam spremni su da sinu Bruklinu oproste ovaj porodičan skanal iako je Viktorija to doživela kao izdaju jer je uradila sve da se on i Nikola Pelc osećaju dobrodošli, nakon venčanja, a snaju je posmatrala kao ćerku, piše The Mirror.

Bruklin bi imao štošta da kaže po pitanju ko kome treba da oprosti, i šta treba oprostiti, a želja mu je da širu porodicu ne uvlači u dramu.

"Zato i dalje razgovara sa svojim bakama i dekama i to je tako otkako su razmirice krenule. Teško je iz očiglednih razloga održavati pravilan odnos sa celom svojom porodicom u ovom trenutku".

Bruklin veoma voli svoje bake i deke, a namera mu je bila da pre kulminacije drame odnose sa roditeljima izgladi privatno. Kako se to nije desilo, obavestio ih je pismom da će komunicirati jedino preko advokata. Prdomišljao se da li da uputi šok saopštenje da bi na kraju to ipak uradio.

