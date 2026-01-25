Slušaj vest

Holandski kraljevski par, princ Bernhard i princeza Anet od Oranž-Nasaua, objavio je da se razvodi nakon 25 godina braka. Vest je potvrđena putem zvanične stranice holandske kraljevske porodice. U saopštenju za javnost par je naveo da su odluku doneli zajednički.

"Nakon 25 godina braka odlučili smo da se raziđemo. Rič je o zajedničkoj odluci donesnoj s uzajamnim poštovanjem. Nastavićemo da se zajedno brinemo o svoje troje dece. Ipak, ovo je težak korak za nas, stoga molimo za razumevanje i poštovanje naše privatnosti", navodi se u poruci. Izjavu su potpisali kao "Bernhard van Oranže i Anet Sekreve", pri čemu je princeza koristila svoje devojačko prezime.

Brak i porodica

Princ Bernhard, sin princeze Margret i rođak holandskog kralja Vilema-Aleksandera, upoznao je Anetu tokom studija. Venčali su se u julu 2000. godine. Građansko venčanje održano je 6. jula, a dva dana kasnije uslidila je crkvena ceremonija u katedrali svetog Martina u Utrehtu.

Imaju troje dece: Isabelu (2002), Semjuela (2004) i Bendžamina (2008.). Njihova deca ne nose kraljevske titule i koriste prezime Van Volenhoven.

Položaj u kraljevskoj porodici

Iako je nekad bio u naslednom redu za presto, princ Bernhard izgubio je to pravo 2013. godine, nakon abdikacije kraljice Beatriks. Prema holandskom ustavu, pravo nasleđivanja ograničeno je na tri kolena srodstva od vladajućeg monarha, zbog čega su deca princeze Margret, uključujući Bernharda, isključena iz linije nasleđivanja, te više ne pripadaju užem krugu Kraljevske kuće.

Prema zvaničnoj biografiji, princ Bernhard bavi se preduzetništvom i retko učestvuje u zvaničnim kraljevskim dužnostima, ali redovno prisustvuje porodičnim događajima poput proslave Dana kralja.

Poslednji put viđeni su zajedno u javnosti u aprilu 2025. godine, upravo na proslavi Dana kralja u Dutinhemu. Tada su fotografisani nasmejani, dok je princ grlio svoju suprugu.

