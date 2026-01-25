"Pa, ovo nije neprikladno" Snimak plesa Viktorije Bekam sa sinom preplavio internet: Nakon ovog prizora niko više ne veruje Bruklinu (VIDEO)
"Instagram tačno zna šta radi kad danas gura ovaj video. Nikad ga pre nisam videla na feed-u", "Ovo nije neprikladno,ne verujem Bruklinu! Odrasli smo uz Viki B... uz nju smo"... Ovo su samo neki od komentara ispod videa u kom Kruz Bekam pleše s majkom Viktorijom uz pesmu "Old Time Rock and Roll" Boba Sedžera.
Snimak ovih dana mnogi komentarišu i dele - ali ne zbog muzike, niti plesa. Objava je postala viralna u jeku ozbiljnih optužbi koje je protiv Viktorije izneo njen najstariji sin, Bruklin Bekam.
U šokantnoj objavi od 19. januara, Bruklin je optužio majku za "neprimereno ponašanje“ na dan njegovog venčanja s Nikolom Pelc 2022. godine. U objavi je poručio da više ne želi kontakt s roditeljima, a sporni trenutak, prema više izvora, dogodio se neposredno pre prvog plesa mladenaca.
Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam?
Kako pišu Page Six i TMZ, svedoci tvrde da je njen ples bio "preterano prisan" i "neprimeren za odnos majke i sina", što je navodno ponizilo Bruklina i izazvalo šok među gostima. Navodi se i da je Nikola u suzama napustila plesni podijum.
Snimak postoji, ali imaju ga samo dve osobe
Iako se o tom trenutku već neko vreme nagađa, snimak su, prema tvrdnjama američkih portala, sačuvali isključivo Bruklin i Nikola. Videografska kompanija koja je snimala venčanje potpisala je strogi ugovor o poverljivosti i izbrisala sve ostale kopije.
Dodatno ulje na vatru dolio je di-džej Fet Toni, koji je bio zadužen za muziku na venčanju. Na Instagramu je objavio isečak iz humoristične serije "Motherland" uz natpis: "POV: Viktorija Bekam tokom Bruklinovog prvog plesa", dodavši: "Stvarni snimak, istina je, bio sam tamo!".
Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge?
Njegov partner kratko je prokomentarisao da Bruklin "govori istinu", ali je taj komentar ubrzo izbrisan.
