"Instagram tačno zna šta radi kad danas gura ovaj video. Nikad ga pre nisam videla na feed-u", "Ovo nije neprikladno,ne verujem Bruklinu! Odrasli smo uz Viki B... uz nju smo"... Ovo su samo neki od komentara ispod videa u kom Kruz Bekam pleše s majkom Viktorijom uz pesmu "Old Time Rock and Roll" Boba Sedžera.

Snimak ovih dana mnogi komentarišu i dele - ali ne zbog muzike, niti plesa. Objava je postala viralna u jeku ozbiljnih optužbi koje je protiv Viktorije izneo njen najstariji sin, Bruklin Bekam.

U galeriji pogledajte kako je izgledao ples VIktorije Bekam i Kruza Bekama, koji je sada postao viralan:

Ples Viktorije Bekam i Kruza Bekama

U šokantnoj objavi od 19. januara, Bruklin je optužio majku za "neprimereno ponašanje“ na dan njegovog venčanja s Nikolom Pelc 2022. godine. U objavi je poručio da više ne želi kontakt s roditeljima, a sporni trenutak, prema više izvora, dogodio se neposredno pre prvog plesa mladenaca.

Kako pišu Page Six i TMZ, svedoci tvrde da je njen ples bio "preterano prisan" i "neprimeren za odnos majke i sina", što je navodno ponizilo Bruklina i izazvalo šok među gostima. Navodi se i da je Nikola u suzama napustila plesni podijum.

Snimak postoji, ali imaju ga samo dve osobe

Iako se o tom trenutku već neko vreme nagađa, snimak su, prema tvrdnjama američkih portala, sačuvali isključivo Bruklin i Nikola. Videografska kompanija koja je snimala venčanje potpisala je strogi ugovor o poverljivosti i izbrisala sve ostale kopije.

U galeriji pročitajte šokantno saopštenje Bruklina Bekama u kome je napao porodicu:

Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici

Dodatno ulje na vatru dolio je di-džej Fet Toni, koji je bio zadužen za muziku na venčanju. Na Instagramu je objavio isečak iz humoristične serije "Motherland" uz natpis: "POV: Viktorija Bekam tokom Bruklinovog prvog plesa", dodavši: "Stvarni snimak, istina je, bio sam tamo!".

Njegov partner kratko je prokomentarisao da Bruklin "govori istinu", ali je taj komentar ubrzo izbrisan.

