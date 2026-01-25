Slušaj vest

Bivša glumica filmova za odrasle, Mia Kalifa, demantovala je priče da je u vezi s glumcem Rouanom Atkinsonom, poznatijim kao Misterom Binom. Reagovala je nakon što su se društvenim mrežama proširile lažne fotografije, verovatno napravljene uz pomoć veštačke inteligencije, pa su mnogi poverovali da su njih dvoje par.

Početak glasina

Priča je krenula prošle nedelje, kad je satirični profil na Instagramu objavio post uz tvrdnju da su Kalifa i Atkinson u vezi još od prošle godine. Objavu, koja je ubrzo postala viralna, pratila je lažna fotka para na jahti i spominjanje "neimenovanih izvora". Iako je sve bilo zamišljeno kao šala, mnogi su u komentarima poverovali ili napisali da bi voleli da je istina.

Nakon toga su drugi profili, najviše na X-u, počeli da šire objavu kao da je reč o istinitoj vesti, uz još lažnih fotografija na kojima se par navodno vidi kako na jahti pije šampanjac.

Na X-u je 33-godišnja Kalifa komentarisala fotke na kojima se navodno vidi kako s 71-godišnjim britanskim komičarem odmara u Francuskoj. "Ljudi, zabavljam se s budalom, ali to nije Mr. Bin", napisala je Kalifa, koja ne želi javno da govori o svojoj sadašnjoj vezi.

S kim su zapravo u vezi?

Rouan Atkinson je od 2013. s Luis Ford, s kojom ima dete. Iz prethodnog braka sa Sunetrom Sestri ima dvoje dece. Atkinson se nije oglasio o širenju lažnih fotografija.

Mia Kalifa pak nije otkrila ko joj je trenutni partner. Ranije je bila u vezama s portorikanskim reperom Džejsom i švedskim kuvarom Robertom Sandbergom, a od 2011. do 2016. bila je u braku s ljubavlju iz srednje škole.

