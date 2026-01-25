Sama je sebi postavila dijagnozu disleksije, a pati i od diskalkulije

Modna dizajnerka Viktorija Bekam, nekadašnja pevačica i članica sastava Spice Girls, ostvarila je neočekivani uspeh usred dramatičnog sukoba sa sinom Bruklinom. Nakon što je najstariji sin nje i Dejvida Bekama objavio saopštenje u kom ih je optužio za to da su sabotirali njegovo venčanje te, između ostalog, da im je "brend Bekam" važniji od svega,obožavatelji su počeli da biraju svoje strane u svađi.

Dok su neki podržali Bruklina i njegovu odluku da odgovori na glasine o sukobu koje kruže već mesecima, drugi su stali na stranu Viktorije. Osim što su joj poslali lepe poruke putem komentara, fanovi su modnu dizajnerku podržali i kupovinom njenog MP3 singla "Not Such an Innocent Girl", objavljenog 2001. godine.

Viktorija Bekam je ove nedelje imala najprodavaniji singl u Velikoj Britaniji, uprkos tome što se muzikom nije bavila dugi niz godina. Kako piše The Guardian, singl je dospeo na prvo mesto dveju lestvica – lestvici prodaje singlova i lestvici preuzimanja, ali se nije pojavio na primarnoj lestvici top 100 koja kombinuje strimove i prodaju.

Anketa Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam? Dejvid i Viktorija Bekam 61.64% Bruklin i Nikola Pelc Bekam 38.36%

Tačne brojke koje je ostvarila pesma "Not Such an Innocent Girl" nisu poznate, ali je navedeno da su prodaja i strimovi pesme porasli za 19.615% u odnosu na prošlu nedelju. Ovo je prvi put da je Viktorija završila na vrhu lestvica od "Holler/Let Love Lead the Way" Spice Girlsa. Sastav je imao devet singlova koji su završili na prvom mestu lestvica u Ujedinjenom Kraljevstvu, više od bilo koje druge ženske grupe, ali Viktorija nikada nije bila na prvom mestu kao solo izvođač.

Iako je njen singl ovih dana postigao veliki uspeh, u vreme izlaska njena solo karijera nije bila toliko bajna. Pesma je završila na šestom mestu lestvica, ali je album doživeo neuspeh, te je na lestvici proveo samo četiri nedelje. Viktorija je takođe jedina članica grupe Spice Girls koja je objavila samo jedan samostalni album.

Međutim, priča se da je Viktorija snimila još dva albuma koja nikada nisu bila zvanično objavljena. Jedan od njih, snimljen oko 2002. godine, procurio je u javnost 2006, te ga obožavatelji znaju pod nazivom "Open Your Eyes". Bekam je 2003. snimila hip-hop album s producentom Dejmonom Dešom, ali album nije bio zvanično objavljen. Ipak, pesme su isplivale u javnost nakon što je 2016. godine demo CD bio prodat na eBayu.

Anketa Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge? Da, manipuliše ga 75.64% Ne, ne manipuliše ga 24.36%

Podsetimo Viktorija se našla u centru pažnje nakon što je Bruklin objavio da je "otela" njegov prvi ples s njegovom suprugom Nikolom, te da je "krajnje neprimereno plesala pred svima". Osim toga rekao je da je njegova majka u poslednjem trenutku otkazala izradu Nikoline venčanice, zbog čega je mlada glumica morala navodno hitno da traži drugo rešenje.

