Efton Makit, bivša devojka Bruklina Bekama, javno mu je pružila podršku nakon što je njegova objava o odnosima s roditeljima izazvala lavinu reakcija.

Glumica, koja je s Bruklinom bila u vezi pre nekoliko godina, smatra da je govorio istinu i progovorila je o izazovima s kojima se nosio tokom odrastanja.

"Bruklin je u svojoj objavi govorio istinu. Mnogo toga se kuvalo godinama. Ovo se nije desilo preko noći", rekla je za The Sun, istakavši da mu je bilo teško da se nosi s pritiskom javnosti.

Dejvid Bekam, Bruklin Bekam, Nikola Pelc, Viktorija Bekam Foto: printscreen/ Nicola Peltz/Instagram

Kao ćerka poznate TV ličnosti Džilijan Makit, Efton je iz prve ruke videla kako ga je slava porodice oblikovala.

"Svaka priča ima dve strane, ali znam da mu je odrastanje pod lupom bilo izazovno."

Tvrdi da je često bio anksiozan, naročito kada bi ga fotografi pratili u stopu, te da se zbog medijske pažnje osećao ranjivo.

Osvrnula se i na tvrdnje da Bruklin izjavu nije sam napisao, komentarišući da je reč o "inteligentnoj osobi kojoj je jednostavno dosta".

U objavi koja je izazvala burne reakcije, Bruklin je jasno dao do znanja da ne planira da se pomiri s roditeljima, a posebno se osvrnuo na majku Viktoriju, čiji su ga postupci navodno duboko povredili.

