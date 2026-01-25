Slušaj vest

Iako je poznat po tome da u videima koje objavljuje ne govori, Habi Lejm postigao je neverovatan uspeh. Kao jedna od najvećih zvezda TikToka, zarađuje ogromne iznose na objavama u kojima bez reči reaguje na razne situacije.

Sada se, čini se, sprema i novi veliki poslovni potez - kompanija Rich Sparkle Holdings objavila je da preuzima njegovu kompaniju Step Distinctive Limited za 975 miliona dolara (više od 830 miliona evra), a sve se navodno direktno vezuje uz Lejmov brend, piše LADbible.

Brend koji bi mogao da donosi milijarde

Cilj je izgraditi dugoročan brend oko Habija Lejma koji bi, prema predviđanjima, mogao da donosi i do 4 milijarde dolara godišnje. Time on prestaje da bude samo tiktoker poznat po grimasama - prema dogovoru, trebalo bi da postane i "vlasnik kontrolnog paketa", što čitavu priču čini vrlo unosnom i za njega lično.

AI "digitalni blizanac"

Deo ugovora uključuje i razvoj AI "digitalnog blizanca". Lejm je, kako se navodi, odobrio korišćenje biometrijskih podataka - prepoznavanja lica, glasovnog identiteta i modela ponašanja za izradu AI dvojnika.

Time se otvaraju vrata "višejezičnoj proizvodnji sadržaja u više verzija", kao i "virtualnoj trgovini uživo" koja bi mogla da se odvija za publiku u svim vremenskim zonama. Ukratko - cilj je stvoriti AI verziju Habija Lejma kako bi se njegov brend dodatno unovčio.

Zašto uvek ćuti?

Mnogi se pitaju zašto Lejm ne govori u svojim videima. Još 2022. rekao je za CNN da je hteo da njegove reakcije prenesu onu vrstu neverice tipa "ma daj" - ono što se na internetu često označava skraćenicom "smh". Lejm, Senegalac s italijanskim pasošem koji je tokom pandemijskih zatvaranja ostao bez posla u fabrici, postao je viralan zahvaljujući svojim plesovima i videima reakcija.

"Došao sam na tu ideju jer sam viđao te videe kako kruže i svidela mi se ideja da im donesem malo jednostavnosti", rekao je. "Gestikulacija je došla slučajno, ali tišina nije. Razmišljao sam kako dopreti do što više ljudi, a najbolji način bio je ne govoriti."

Dodao je: "Možda zato što su moje facijalne ekspresije smešne i zasmejavaju ljude - ta jednostavnost zasmejava ljude i ja to volim."

S obzirom na to da nije poznat po glasu, mnogi su se iznenadili kad su ga prvi put čuli kako govori.

