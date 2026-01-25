Slušaj vest

Iako je Bruklin Bekam svojim nedavnim javnim istupom pokušao da svu krivicu za porodični razdor svali na "neprimereno ponašanje" svoje majke na venčanju, čini se da je netrpeljivost između Nikole Pelc i Viktorije Bekam počela mnogo pre nego što su mladenci uopšte izgovorili sudbonosno "da".

Novi detalji koji cure u javnost sugerišu da su problemi "kuvali" mesecima, a odnos između svekrve i snaje bio je toksičan davno pre famozne drame s venčanicom.

Izvor blizak porodici otkrio je za Page Six još 2022. godine, a što je sada ponovo aktuelno, da se dve najvažnije žene u životu Bruklina Bekama jednostavno - ne podnose.

"One ne mogu da smisle jedna drugu i ne razgovaraju", tvrdio je izvor, opisujući period uoči venčanja u aprilu 2022. na Floridi kao "horor".

Navodno 31-godišnja Nikola Pelc nije želela da Viktorija Bekam (51) ima ikakve veze s planiranjem venčanja. "Nije htela da uključi Viktoriju ni u šta. Komunikacija je bila minimalna", dodao je izvor, spominjući "neprestanu sitnu dramu" koja je stala između mladog kuvara (26) i njegovih slavnih roditelja. U tom periodu, Dejvid i Viktorija navodno mesecima nisu razgovarali sa sinom.

Ljubomorna na Viktoriju?

Ulje na vatru dolio je i potez samog Bruklina kada je na naslovnici britanskog magazina "Tatler" svoju suprugu proglasio "novom gospođom Bekam". Upućeni tvrde da je Nikola možda osećala ljubomoru prema uspesima bivše Spajsice, posebno dok se trudila da izađe iz njene senke na sopstvenom venčanju.

Podsetimo, porodična svađa eskalirala je u ponedeljak, kada je Bruklin na Instagramu objavio žestok napad na roditelje, gde ih je, između ostalog, optužio za kontrolisanje medija, otkazivanje izrade Nikoline venčanice u poslednjem trenutku i "otimanje" prvog plesa.

S druge strane, batler s venčanja tvrdi da je Nikola bila ta koja je napravila scenu i postavila ultimatum: "Moraš da izabereš: ja ili tvoja majka".

Bilo kako bilo, Bruklin je izabrao stranu. "Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom", poručio je jasno, naglasivši da po prvi put u životu "stoji iza svojih reči", a zapravo čvrsto stoji samo uz svoju suprugu.

