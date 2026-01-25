Slušaj vest

I ove subote je bilo poučno, ali i zabavno gledati Superpoteru, a jedan od tragača je ovog puta "pecnuo" rokera Đorđa Davida.

Naime, tragač Milan Bukvić se nakon jednog pitanja, na koje takmičar nije dao tačan odgovor, nadovezao.

"Fanovi kog pevača se zovu Đokisti", glasilo je pitanje.

Na ovo pitanje bila su ponuđena tri odgovora:

"Đorđa Balaševića, Đorđa Marjanovića ili Đorđa Davida", na šta je takmičar odgovorio Đorđa Davida, što nije tačan odgovor - jer je tačan odgovor Đorđa Marjanovića.

Ovo nije mogao da zanemari tragač Milan, pa se u svom maniru našalio, malo grublje, i to na račun rokera Davida.

"Razumem što ste se zbunili. Đokisti bi bili prikladniji naziv za fanove Đorđa Davida. Ne samo zbog imena, nego i muzike koju izvodi. Tu postoji samo jedan mali problem - Đorđe David nema fanove", rekao je on, prenosi Telegraf.

Užičanin Miladin Sekulić osvojio 1.100.000 dinara

Užičanin Miladin Sekulić, uprkos nešto slabijoj prvoj rundi, „oduvao“ je svo četvoro tragača ne napravivši nijednu grešku u drugoj igri. Fenomenalni niz znanja Miladinu je doneo 1.100.000 dinara.

"Miladine, šta se ovo dogodilo“, upitao ga je Memedović nakon pobede.

"Nemam pojma, sav se tresem“, rekao je takmičar uzbuđeno.

Osim toga što u borbi protiv svo četvoro Tragača ovaj mladić nije napravio nijednu grešku i time zaslužio čestitke svih prisutnih, ali i pozamašnu sumu novca, Miladin je publiku u studiju zabavio anegdotom o svom prvom susretu sa Jovanom Memedovićem.

Nakon što su se podsetili njegovog učešća u Poteri pre 5 godina, voditelj je konstatovao da je to bio njihov drugi susret, pa upitao Miladina da sa prisutnim podeli priču o njihovom prvom susretu.

"Iskreno, ja se tog našeg susreta ni ne sećam, jer je bio davne ’97 godine na Durmitoru, kada sam imao godinu dana. Vi ste nosili vašu ćerku na ramenima, a moji su šetali sa mnom i držali me za ruku. Vi ste tada rekli ’Vidi kako ovaj bata hoda, a ja tebe nosim’.“

"Sad je taj bata porastao i došao u Superpoteru“, nadovezao se Memedović.

Treći susret sa Jovanom Miladinu je, kao u narodnoj izreci, očigledno doneo sreću.

