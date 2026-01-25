Slušaj vest

Bogatašica Paris Hilton je iskreno progovorila o svom mentalnom zdravlju u ekskluzivnom intervjuu za podcast The Him & Her Show, koji vode Lorin Evarts i Majk Bostik. Epizoda će biti emitovana 26. januara, a Hilton je u njoj detaljno opisala svoje iskustvo odrastanja sa ADHD-om (Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću), nakon što je tek u kasnim dvadesetim godinama dobila zvaničnu dijagnozu.

Sada u 44. godini, posebno je govorila o emocionalnoj osetljivosti na odbacivanje, koju često imaju osobe sa ADHD-om. Hilton je priznala da se sa ovim simptomima borila godinama, opisujući svoje stanje kao „nešto poput demona u umu koji ti stalno govori negativne stvari o sebi.“

„Iskreno, ranije nisam ni znala šta je emocionalna osetljivost na odbacivanje“, priznala je Hilton. „Ali nakon što sam razgovarala sa toliko ljudi sa ADHD-om, shvatila sam da mnogi osećaju isto. Bilo je korisno povezivati se s drugima koji prolaze kroz slične stvari.“

Hilton je govorila i o izazovima sa kojima se suočavala tokom 2000-ih, kada je bila u centru pažnje medija. „Sve što sam prolazila tada, bilo je izuzetno bolno,“ rekla je.

Otvorena o detinjstvu i školovanju

Paris je objasnila da, dok je odrastala, gotovo niko nije govorio o ADHD-u.

„Bilo mi je teško da se setim stvari, stalno sam gubila domaće zadatke i dolazila u probleme sa nastavnicima. Osećala sam da nešto nije u redu sa mnom, bila sam tužna, ali sam to pokušavala da prikrijem… prolazila sam kroz toliko emocija.“

Danas Hilton kaže da mnogo razume bolje, zahvaljujući razgovorima sa drugim osobama sa ADHD-om:

„Umorna sam od toga da stalno moraš da se maskiraš i da se tako osećaš. Sada učim toliko toga i samo želim da sam sve ovo znala dok sam bila dete. Radim ovo za malu devojčicu u sebi.“

Ovako danas izgleda glamurozan život Paris Hilton:

ADHD kao supermoć

Paris je istakla da sada vidi svoj ADHD kao dar:

„Sada ga vidim kao supermoć. Ne bih bila osoba koja sam danas da ga nisam imala. Stalno smišljam nove ideje, stvaram, kreiram, to je deo mene.“

„Želela sam da podelim strategije i stvari koje sam naučila, kako bi pomogla ljudima da se ne osećaju sami i da neurodiverziteta bude razumljiv i prihvaćen,“ rekla je.

Danas Paris Hilton koristi svoj glas da inspiriše i osnaži druge, pokazujući da se ADHD može pretvoriti iz izazova u kreativnu snagu.

Šta je ADHD?

Kada kažemo ADHD mislimo na poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću. Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću kod odraslih (ADHD ili ADD) je neurološki poremećaj koji pogađa između 2-5 % odraslih i češće se dijagnostikuje kod muškaraca nego kod žena. ADHD kod odraslih karakteriše trajni obrazac nepažnje, hiperaktivnost i impulsivnost koji utiču na posao, obaveze kod kuće i međuljudske odnose-posebno ako se ne leči. U prošlosti se ADHD smatrao dečijim stanjem, ali je sada prepoznat kao doživotno stanje koje se nastavlja i u odraslom dobu u oko 60% slučajeva. Ljudi sa ADHD-om mogu dobiti dijagnozu u detinjstvu ili u odraslom dobu. Ipak, mnogi odrasli sa ADHD-om nikada u životu ne dobiju dijagnozu. Naučnici veruju da je ADHD u velikoj meri nedovoljno dijagnostikovan kod odraslih