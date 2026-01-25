Sama je sebi postavila dijagnozu disleksije, a pati i od diskalkulije

Slušaj vest

Modna dizajnerka Viktorija Bekam ovog je meseca u centru pažnje zbog kontroverze na svadbi svog sina Bruklina Bekama, i njegove supruge, glumice Nikole Pelc. Bruklin (26) i Nikola (31) navodno su uveli strogo pravilo bez telefona za svojih 500 gostiju – svi su morali da odlože uređaje u elektronski zaključane torbice.

Ipak, Viktorija (51) je jedina uspela da zaobiđe ovo pravilo i zadrži svoj telefon, tvrdi izvor za TMZ. Svadba je održana u aprilu 2022. na Peltzovoj imanju u Majamiju, a prošle nedelje Bruklinje objavio eksplozivnu izjavu, tvrdeći da se njegova majka neprikladno ponašala tokom plesa.

Fotografije sa venčanja Bruklina i Nikole Bekam Pelc:

1/8 Vidi galeriju Paparaco fotografije sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima: „Pred 500 gostiju, Mark Antoni me je pozvao na ples, koji je trebao biti moj romantični ples sa suprugom, ali moja mama je umesto toga čekala da pleše sa mnom. Plesala je vrlo neprikladno i nikada se nisam osećao toliko nelagodno ili poniženo.“

Anketa Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge? Da, manipuliše ga 74.88% Ne, ne manipuliše ga 25.12%

Iako Bruklin i Nikola i dalje kontrolišu sve zvanične snimke sa svadbe, navodno je video u kojem Viktorija pleše „konačni dokaz“, ali jedino Bruklin može legalno da ga objavi. Njegov izvor dodaje da on možda nije spreman da to ponovo proživljava pred javnošću.

Društvene mreže preplavljene memovima Viktorije Bekam Foto: printscreen/društvene mreže

S druge strane, izvori bliski Victoriji tvrde da je bila samo malo pijana i da se zabavljala, dok DJ Fat Toni, koji je prisustvovao svadbi, kaže da je Mark Entoni podstakao ples i da nije bilo ničega vulgarno, već da je u pitanju bila zabava i improvizacija na plesnom podijumu.

Anketa Kom tipu svekrve iz pakla pripada vaša? 1. Kontrolorka 27.5% 6. Mučenica 20% 7. Teritorijalna 17.5% 5. Pasivno-agresivna 15% 3. Spletkarašica 12.5% 2. Konkurentkinja 7.5% 4. Preterano intimna 0%

Drama oko svadbenog plesa pokazuje koliko su slavne porodice pod lupom javnosti i kako sitni događaji mogu postati viralna tema.