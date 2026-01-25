Slušaj vest

Jolanda Kristina Điljoti, svetu poznata kao Dalida, bila je mnogo više od pevačice. Bila je simbol jedne epohe, ikona glamura i žena čije su pesme prelazile granice jezika i kultura. Njeno lice krasilo je naslovnice, njeno ime punilo dvorane, a publika je obožavala svaki njen nastup. Na vrhuncu slave, njeno društvo činili su najveći: Alen Delon, Žan-Pol Belmondo, Marčelo Mastrojani.

Pevačica Dalida Foto: PHOTOTHEQUE LECOEUVRE / AFP / Profimedia

Detinjstvo puno bola

Rođena 1933. godine u siromašnom delu Kaira, Dalida je od najranijih dana nosila težak teret. Zbog ozbiljnih problema sa vidom bila je prinuđena da nosi naočare sa velikom dioptrijom, zbog čega je često bila meta podsmeha. Vršnjaci su je nazivali „četvorooka“, ali upravo ta surovost detinjstva u njoj je probudila inat i snagu koja će je kasnije vinuti među zvezde.

Od Mis Egipta do Pariza snova

U mladosti se okrenula svetu lepote – prvo je ponela titulu „Dama Nila“, a potom i prestižnu titulu Mis Egipta. Ta pobeda otvorila joj je vrata Evrope i odvela je u Pariz, grad koji će obeležiti njen život.

Međutim, Pariz je nije dočekao raširenih ruku. Umesto glamura – siromaštvo, neizvesnost i borba za opstanak. Sve se menja kada ulazi u muzički svet. Pod umetničkim imenom Dalida objavljuje pesmu „Bambino“, koja postaje ogroman hit i prodaje se u milionima primeraka. Zvezda je rođena.

Pevačica Dalida bila je zvezda koju su svi obožavali:

Ikona muzike, ali ne i sreće

Dalida ubrzo postaje muzička legenda, sa prvim fan klubom u istoriji Francuske. Pesme poput „Love in Portofino“ i danas su evergrini. Nastupala je širom sveta, više puta je dolazila i u Jugoslaviju, a publika ju je obožavala, naročito nakon pojavljivanja na prvom FEST-u 1971. godine.

Ali privatno, njen život bio je daleko od bajke. Brak sa producentom Liusjenom Morisom završio se razvodom, a najveća tragedija tek je dolazila.

Ljubav koja se završila smrću

Veza sa italijanskim pevačem Luiđijem Tenkom ostavila je neizbrisiv trag. Nakon neuspeha na festivalu u San Remu, Tenco je izvršio samoubistvo. Dalida je bila ta koja je pronašla njegovo telo.

„Nisam mogla da verujem. Bila sam paralisana“, govorila je kasnije.

Slomljena bolom, pokušala je i sama da sebi oduzme život, ali su je lekari spasli. Posledice su bile teške – izgubila je glas i na duže vreme se povukla sa scene.

Jolanda Điljoti Dalida imala život pun tragedija Foto: Hugues Vassal / akg-images / Profimedia

Iza glamura skrivali su se tišina i strah

Iako je živela u luksuzu, nosila najskuplje haljine i kretala se među elitom, noći su za Dalidu bile najteže. Prijatelji su svedočili da se plašila samoće, molila ljude da ostanu kod nje, a televizor držala uključenim samo da bi čula ljudske glasove u praznoj kući.

Depresija je bila njena stalna senka, nevidljiva publici, ali razorna iznutra.

Poslednja noć: „Život je postao nepodnošljiv“

U noći između 2. i 3. maja 1987. godine, Dalida je obukla beli penjoar, sredila kosu, kao da se sprema za izlazak na scenu, popila je smrtonosnu dozu tableta i ostavila kratku poruku:

„Život je postao nepodnošljiv. Oprostite.“

Imala je samo 54 godine.

Nasleđe koje i dalje živi

Dalida je ostavila neizbrisiv trag u muzici i kulturi XX veka. Njene pesme i danas žive, njen grob na Monmartru prepun je cveća, a njena priča ostaje snažan podsetnik da iza najvećeg osmeha često stoje najdublje rane.