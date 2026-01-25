Slušaj vest

Jedna od najlepših srpskih glumica sa širokim osmehom na licu pratila je dešavanja u bazenu i dala podstrekt trofejnim vaterpolistima Srbije u pohodu za još jednu zlatnu medalju.

Isidora Građanin na finalu EP u vaterpolu Foto: IsidoraGradjanin/Instagram

Isidora je deo atmosfere pre početka utakmice objavila na svojim društvenim mrežama, a njeno prisustvo nije prošlo nezapaženo i kamermanima RTS koji su nekoliko puta okrenuli kadar ka njoj.

Nadamo se da će njena pozitivna energija dati podstrek vaterpolistima za za pobedu.