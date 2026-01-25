Delfini su krenuli u pohot po zlatnu medalju, a iz publike ih podržavaju i brojne poznate ličnosti
Prelepa srpska glumica bodri vaterpoliste u finalu: Isidora Građanin zasenila sve na meču Srbije i Mađarske
Vaterpolo reprezentacije Srbije i Mađarske večeras se u beogradskoj Areni bore za evropsko zlato i to pred punim tribinama. Među brojnim poznatim ličnostima podršku im pruža i glumica Isidora Građanin.
Jedna od najlepših srpskih glumica sa širokim osmehom na licu pratila je dešavanja u bazenu i dala podstrekt trofejnim vaterpolistima Srbije u pohodu za još jednu zlatnu medalju.
Isidora Građanin na finalu EP u vaterpolu Foto: IsidoraGradjanin/Instagram
Isidora je deo atmosfere pre početka utakmice objavila na svojim društvenim mrežama, a njeno prisustvo nije prošlo nezapaženo i kamermanima RTS koji su nekoliko puta okrenuli kadar ka njoj.
Nadamo se da će njena pozitivna energija dati podstrek vaterpolistima za za pobedu.Ko je još bodrio vaterpoliste pogledajte klikom OVDE.
