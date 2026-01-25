Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacije Srbije i Mađarske večeras se u beogradskoj Areni bore za evropsko zlato i to pred punim tribinama. Među brojnim poznatim ličnostima podršku im pruža i glumica Isidora Građanin.

Jedna od najlepših srpskih glumica sa širokim osmehom na licu pratila je dešavanja u bazenu i dala podstrekt trofejnim vaterpolistima Srbije u pohodu za još jednu zlatnu medalju.

Isidora Građanin na finalu EP u vaterpolu
Isidora Građanin na finalu EP u vaterpolu Foto: IsidoraGradjanin/Instagram

Isidora je deo atmosfere pre početka utakmice objavila na svojim društvenim mrežama, a njeno prisustvo nije prošlo nezapaženo i kamermanima RTS koji su nekoliko puta okrenuli kadar ka njoj.

Nadamo se da će njena pozitivna energija dati podstrek vaterpolistima za za pobedu.Ko je još bodrio vaterpoliste pogledajte klikom OVDE.

Ne propustitePop kulturaSrpska glumica pokazala izvajano telo na jahti: Isidora u bikiniju pozirala pored srpske zastave
isidora.jpg
StarsBRETELE JEDVA DRŽE GRUDI! Srpska glumica u nikad izazovnijem izdanju ZAPALILA studio, BUJNI DEKOLTE raspametio i žene i muškarce!
screenshot-76.jpg
KulturaJEDNA OD NAJLEPŠIH GLUMICA ISIDORA GRAĐANIN DOČEKALA SVOJIH 5 MINUTA: Prvu glavnu ulogu dobila sam zahvaljujući Ljiljani Pavić
foto-renato-miskolci----image1-1.jpg
Pop kulturaISIDORA GRAĐANIN ZA KURIR TELEVIZIJU: Nije lako biti glumica u Srbiji! Objasnila i zašto to misli
screenshot-361.jpg

ISIDORA GRAĐANIN ZA KURIR TELEVIZIJU: Nije lako biti glumica u Srbiji! Objasnila i zašto to misli Izvor: Kurir televizija