Trofejne sportiste tokom šampionata bodrili su brojni fanovi, njihove porodice i lepše polovine.

Maša Radojičić devojka Nikole Jakšića Foto: MasaRadojicic/Instagram

Kapitenu Nikoli Jakšiću podršku je pružala devojka Maša Radojičić sa kojom je već neko vreme u skladnoj vezi. Zanimljivo je i to da je ona drugarice Tijane Ranđelović koja je u braku sa trofejnim vaterpolistom Savom Ranđelovićem.

Tijana i Maša osvojile su srce Save Ranđelovića i Nikole Jakšića Foto: Dado Đilas, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026, deadiore/isntagram

Njih dve često na utakmicama zajedno podržavaju i bodre svoje jače polovine, a na njihovu i našu sreću - imaju i čemu da se raduju.

Kada je reč o Tijani i Savi, oni su u skladnom braku dobili sina i ćerku.