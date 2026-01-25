Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu koje je održano u Beogradu, a velike zasluge za ovaj uspeh ima kapiten delfina Nikola Jakšić.

Trofejne sportiste tokom šampionata bodrili su brojni fanovi, njihove porodice i lepše polovine.

Maša Radojičić devojka Nikole Jakšića
Maša Radojičić devojka Nikole Jakšića Foto: MasaRadojicic/Instagram

Kapitenu Nikoli Jakšiću podršku je pružala devojka Maša Radojičić sa kojom je već neko vreme u skladnoj vezi. Zanimljivo je i to da je ona drugarice Tijane Ranđelović koja je u braku sa trofejnim vaterpolistom Savom Ranđelovićem

Tijana i Maša osvojile su srce Save Ranđelovića i Nikole Jakšića Foto: Dado Đilas, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026, deadiore/isntagram

Njih dve često na utakmicama zajedno podržavaju i bodre svoje jače polovine, a na njihovu i našu sreću - imaju i čemu da se raduju.

Kada je reč o Tijani i Savi, oni su u skladnom braku dobili sina i ćerku.

Ne propustitePop kulturaOVA LEPOTICA OSVOJILA JE SRCE DUŠANA MANDIĆA: Mesecima je smišljao kako da je ZAPROSI, a onda se ona pojavila na aerodromu...
a05-news1-nikola-andjic.jpg
Pop kulturaNIKOLA JAKŠIĆ POSTAO HEROJ SRBIJE, A JEDNA NJEGOVA RANIJA ODLUKA IZAZVALA JE BURU Zbog ovog odlučio da ne ide na važnu utakmicu
999.jpg
StarsNIKOLA JAKŠIĆ I SAVA RANĐELOVIĆ SMUVALI DVE NAJBOLJE DRUGARICE! One crne, prelepe, zgodne i izgledaju kao BLIZNAKINJE (FOTO)
sportisti.jpg
Pop kulturaZA OVIM SRPSKIM VATERPOLISTOM ŽENE GUBE GLAVU: Sava je najpoželjniji DELFIN, a ova lepotica je zarobila njegovo srce
sava-dado-01.jpg

Atmosfera na vaterpolo meču Srbija - Mađarska Izvor: Kurir