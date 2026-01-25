Vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu koje se održavalo u Beogradu u Areni.
Ljubav
Ova lepotica je devojka Nikole Jakšića: Vaterpolisti Tijana pruža podršku na svakom takmičenju, a njena najbolja drugarica je udata za ovog zlatnog delfina
Slušaj vest
Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu koje je održano u Beogradu, a velike zasluge za ovaj uspeh ima kapiten delfina Nikola Jakšić.
Trofejne sportiste tokom šampionata bodrili su brojni fanovi, njihove porodice i lepše polovine.
Maša Radojičić devojka Nikole Jakšića Foto: MasaRadojicic/Instagram
Kapitenu Nikoli Jakšiću podršku je pružala devojka Maša Radojičić sa kojom je već neko vreme u skladnoj vezi. Zanimljivo je i to da je ona drugarice Tijane Ranđelović koja je u braku sa trofejnim vaterpolistom Savom Ranđelovićem.
Tijana i Maša osvojile su srce Save Ranđelovića i Nikole Jakšića Foto: Dado Đilas, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026, deadiore/isntagram
Vidi galeriju
Njih dve često na utakmicama zajedno podržavaju i bodre svoje jače polovine, a na njihovu i našu sreću - imaju i čemu da se raduju.
Kada je reč o Tijani i Savi, oni su u skladnom braku dobili sina i ćerku.
Reaguj
Komentariši