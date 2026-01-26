Vensan Kasel i Nara Baptisti na modnom šouu Outside the Box u Parizu

Čuveni francuski glumac Vensan Kasel (59) i njegova devojka Nara Baptista (30) privukli su svu pažnju na modnom šouu Outside the Box, koji je prekjuče održan u Parizu. Par je bez dileme bio među najzapaženijima, a razlog nije bio samo slavni glumac, već i smeli modni izbor njegove partnerke.

Kasel već godinama važi za jednog od najbolje obučenih muškaraca u svetu filma. U poslednje vreme modu prati intenzivnije nego ikada ranije, a svojim stilom sve češće se poredi sa Bredom Pitom – zbog originalnosti, samopouzdanja i spremnosti da eksperimentiše, na čemu mu mnogi influenseri otvoreno zavide.

Nara Baptisti u znaku gole mode

Ipak, sve oči bile su uprte u Naru Baptisti, koja se odlučila za golo izadnje i smelu modu. U Parizu se pojavila u farmericama uvučenim u kožne čizme, dok je preko toga nosila jaknu sa krznom – ali ispod nje nije imala ništa.

U jednom trenutku, kada je pomerila jaknu, sevnuli su gole grudi i zategnuti trbušnjaci, zbog čega su mnogi njen stajling odmah uporedili sa provokativnim izdanjima Bjanke Ćensori, poznate po ekstremno razgolićenim kombinacijama.

Za razliku od nje, Vensan Kasel je ostao veran svom prepoznatljivom, ali svedenom modnom izrazu, pa se nije pojavio sa maskom na licu niti u vrećastoj garderobi, kao što to često čini Kanje Vest.

Nova frizura, novi imidž

Osim smelog stajlinga, Nara je pokazala i promenu imidža. Dugu kosu zamenila je kratkom bob frizurom, koja je dodatno naglasila njene crte lica i dala joj još moderniji izgled.

