Slušaj vest

Napeti odnosi u porodici Bekam već neko vreme intrigiraju javnost, a sada su se našli i pod – astrološkom lupom. Poznata astrološkinja koja se predstavlja kao Mis Šarlot, autorka Jutjub kanala Ms. Charlotte Astrology, analizirala je sinastrijski horoskop Viktorije Bekam i njenog najstarijeg sina Bruklina, pokušavajući da objasni šta se krije iza porodičnih nesuglasica koje su godinama dospevale u medije.

Mis Šarlot je poznata po tome što živote slavnih koristi kao astrološke studije slučaja, jer su njihove biografije i javni nastupi detaljno dokumentovani. Upravo zato, odnos majke i sina iz jedne od najpoznatijih porodica na svetu smatra posebno intrigantnim.

Pogledajte u galeriji objave Bruklina Bekama:

1/6 Vidi galeriju Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Ovan protiv Ribe: sudar potpuno različitih svetova

Prema njenim rečima, ključ problema leži u njihovim horoskopskim znakovima.Viktorija Bekam je Ovan – znak ambicije, kontrole, autoriteta i potrebe za uspehom i javnim priznanjem. Bruklin Bekam je, s druge strane, Riba – emotivan, intuitivan i vođen ljubavlju i odnosima.

„Upravo sudar ove dve potpuno različite energije stoji u osnovi njihovog napetog odnosa“, objašnjava astrološkinja.

Šta je Bruklin pisao na Instagramu?

Mis Šarlot je priznala da je analizu započela nakon brojnih poruka koje je dobijala od pratilaca.

„Mnogi od vas su mi pisali i zamolili me da pogledam Bruklinove objave. Kada sam otvorila njegov Instagram, videla sam storije sa dugim tekstovima o dešavanjima iz poslednjih nekoliko godina“, rekla je ona.

Polgedajte u galeriji fotografije porodice Bekam pre raskola:

1/9 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc sa Bekamovima pre eskalacije sukoba Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia

U tim objavama, prema njenim rečima, pominju se problemi oko venčanice, navodne sabotaže njegove veze, pozivanje bivših devojaka na porodična okupljanja, kao i nepozivanje na proslavu Dejvidovog 50. rođendana. Spominjane su i tvrdnje da njegova supruga Nikola Pelc nije „krvna porodica“, kao i da je brend Bekam često bio važniji od ličnih odnosa.

„Ne mislim da je iko loš, ali…“

Astrološkinja je naglasila da u ovoj priči ne vidi „negativce“.

„Ne mislim da je iko ovde loša osoba. Imam svoje predrasude, naravno. Dejvid Bekam je, po mom mišljenju, varao i lagao, ali to je moj lični stav. Viktoriju, koliko god bila diva, jednostavno ne mogu da ne volim. Ona je ikona“, rekla je.

Dodala je i ličnu opasku:

„Ona je Ovan, kao i ja. A mi znamo da budemo teški. Vrlo teški.“

Astrološka karta otkriva dubinu konflikta

Mis Šarlot je potom detaljno objasnila njihove natalne pozicije. Viktorija ima Sunce i Merkur u Ovnu, Hirona u konjunkciji sa Suncem, Mars u Blizancima u konjunkciji sa Saturnom, podznak u Raku, Mesec u Vodoliji i Veneru u Ribama uz Jupiter.

Bruklin je Sunce u Ribama, dok su mu Merkur, Venera i Jupiter u Ovnu u sedmoj kući. Podznak i Mesec su mu u Vagi, a Mars u Škorpiji.

Polgedajte footgrafije Bruklina Bekama iz detinjstva:

1/5 Vidi galeriju Bruklin Bekam je po rođenju proglašen za "najisplativiju bebu na svetu“, a par je za ekskluzivne fotografije inkasirao oko milion funti Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, Dennis Stone / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

„Kod javnih ličnosti često viđamo da dete postaje produžetak roditelja. Ovde Bruklinove planete aktiviraju Viktorijinu jedanaestu kuću – kuću imidža, javnosti i reputacije“, objašnjava astrološkinja.

Sudar dva Ovna: „Rogovi su neminovni“

Iako na papiru konjunkcije Sunca, Merkura i Venere mogu delovati kao znak bliskosti, Mis Šarlot upozorava da je ovde reč o sirovoj, martovskoj energiji.

„Šta se dešava kada se dva Ovna sretnu? Sudare se rogovima“, kaže ona.

Ključna razlika, kako navodi, leži u kućama – Bruklin se bori za ljubav i partnerstvo, dok je Viktorijina energija usmerena ka javnosti, brendu i statusu.

Bruklinova ranjivost i Viktorijina kontrola

Prema analizi, Bruklin nije poslovno orijentisan, već emotivan i lojalan, što u porodici poput Bekamovih može biti problem. Njegov naglašeni Verteks donosi karmu, dramu i intenzivne odnose.

Viktorija Bekam i Nikola Pelc na crvenom tepihu Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Viktorijino Sunce u konjunkciji sa Hironom ukazuje na ranjiv ego, oblikovan godinama javnih kritika. Bruklinove planete, svesno ili nesvesno, aktiviraju tu ranu – naročito kada porodične probleme iznosi javno.

„Za Viktoriju je to najteži udarac“, ističe astrološkinja.

Visoka očekivanja i osećaj da je zamenjena

Bruklinov Saturn u konjunkciji sa Viktorijinim Suncem ukazuje na karmički odnos. On je rođen u periodu njenog velikog stresa, a njegovo rođenje bilo je medijski spektakl koji je dodatno učvrstio njen javni imidž.

„Ona ima ogromna očekivanja i vidi ga kao produžetak sebe. A on želi da pronađe sopstveni poziv“, objašnjava Mis Šarlot.

Anketa Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam? Dejvid i Viktorija Bekam 60.86% Bruklin i Nikola Pelc Bekam 39.14%

Njegov Južni čvor u Vodoliji pokazuje da je rođen slavan, dok Severni čvor u Lavu traži da se izrazi na svoj način.

Ljubav postoji, ali put do pomirenja je težak

Iako odnos obiluje kontrolom, nesigurnostima i nerealnim očekivanjima, astrološkinja veruje da ljubav između majke i sina nije sporna.

„Oni se vole. Pomirenje će doći, ali verovatno kroz teške okolnosti. U ovakvim porodicama često je potreban bolan događaj da bi došlo do ponovnog zbližavanja“, zaključila je Mis Šarlot.

Anketa Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge? Da, manipuliše ga 73.8% Ne, ne manipuliše ga 26.2%

Video: Djevid Bekam je majstor u kuhinji