Slušaj vest

Poslednjih dana čitav svet bruji o izjavi najstarijeg deteta Viktorije i Dejvida Bekama. Bruklin je putem društvenih mreža objavio saopštenje u kom je potvrdio ono o čemu se već dugo nagađalo, a to je da odnosi između njega i njegove porodice nisu dobri. Kuvar Bruklin Bekam izneo je brojne osetljive detalje iz porodičnog života, te otkrio da ne želi da se pomiri s roditeljima, tvrdeći da su ga ceo život kontrolisali.

Bruklin Bekam je izjavio i da roditelji pokušavaju da sabotiraju njegov brak, da ga ponižavaju, te tvrdi da su njegova braća "poslata" kako bi ga napadala na društvenim mrežama.

U galeriji pročitajte saopštenje Bruklina Bekama:

1/6 Vidi galeriju Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Sukob između bivšeg fudbalera Dejvida Bekama i njegovog sina Bruklina podstakao je poređenje s Dejvidovim odnosom s njegovim ocem Tedom, s kojim je takođe bio u dugogodišnjoj svađi. Zbog toga se mnogi pitaju ponavlja li se porodična istorija.

Sukob Dejvida Bekama s ocem

Iako su danas Dejvid i Ted u vrlo dobrim odnosima, prošli su kroz period u kom nisu razgovarali jedan s drugim.

Stvari su se promenile nakon što je Dejvidov otac 2007. godine imao ozbiljne zdravstvene probleme, što ih je podstaklo da ponovo stupe u kontakt i pomire se.

Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Istorija se možda ponavlja. Dejvid Bekam se, kao što je poznato, svađao sa svojim ocem kada je bio mlađi, a pomirenje je na kraju ipak došlo", rekao je izvor za The Sun.

Izvori se nadaju da će se odnosi Dejvida i Bruklina poboljšati, te da će na kraju doći do sličnog ishoda kao u odnosu Dejvida i Teda.

Ipak, ova porodična svađa tužan je podsetnik na to kako se Ted osećao kada je Dejvid pre mnogo godina prekinuo kontakt s njim.

Anketa Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam? Dejvid i Viktorija Bekam 61.17% Bruklin i Nikola Pelc Bekam 38.83%

Odnos Dejvida i njegovog oca

Dejvid Bekam je ranije otkrio da je morao da čeka "više od dve decenije" kako bi od oca dobio bilo kakvo priznanje za svoju uspešnu fudbalsku karijeru.

Bivši fudbaler priznao je da je njegova snažna ambicija proizašla iz želje da udovolji ocu Tedu, a reči "Uspeo si, sine" dobio je tek nakon stotog nastupa.

U galeriji pogledajte kako je porodica Bekam proslavila Božić bez Bruklina i Nikole:

1/10 Vidi galeriju Porodica Bekam proslavila Božić bez najstarijeg sina Bruklina Foto: Printscreen/ Instagram/ victoriabeckham

"Moj tata mi nikada nije rekao da sam zaista dobro igrao sve do moje stote utakmice. To je bio prvi put da se okrenuo prema meni i rekao: 'Uspeo si, sine'', ispričao je Dejvid Bekam.

Dodao je da ga otac više nikada nije pohvalio, uprkos tome što je osvojio šest titula Premier lige, dva FA kupa, četiri Community Shielda i titulu Lige šampiona.

U galeriji pogledajte fotografije porodice Bekam:

1/8 Vidi galeriju Bekamovi Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, Printscreen / Instagram / victoriabeckham, Printscreen/Instagram/victoriabechkam

Dejvidovi roditelji razveli su se 2002. godine nakon 33 godine braka, a nakon razvoda postalo je jasno da je Dejvid "stao na stranu majke".

U međuvremenu, Ted je ostao po strani, a Dejvid se očito teško nosio s činjenicom da je otac bez dozvole objavio neautorizovanu biografiju o svom sinu, tadašnjem kapitenu engleske reprezentacije.

Dejvid Bekam na venčanju svog oca Teda Foto: Printscreen

Za Teda se govorilo da je bio vrlo strog dok je Dejvid odrastao, često ga kritikujući zbog i najmanjih grešaka na treninzima i utakmicama.

Dejvid je priznao da tokom odrastanja nikada nije video oca kako pokazuje nežnost prema majci.

Anketa Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge? Da, manipuliše ga 74.61% Ne, ne manipuliše ga 25.39%

"Voli moju mamu, ali nikada nije bio nežan prema njoj pred mojim sestrama i preda mnom. Prilično je grub i zna da bude sarkastičan", napisao je Bekam u svojoj autobiografiji iz 2001. godine.

Odnosi Teda i Dejvida dodatno su se pogoršali kada je bivši kapiten Engleske 2003. godine prešao u Real Madrid, a Ted je priznao da se zbog udaljenosti bojao da je zauvek izgubio sina.

Razdor se produbio objavljivanjem neautorizovane biografije "Dejvid Bekam: Moj sin" 2005. godine.

Dejvid Bekam Foto: JEANNE ACCORSINI / Sipa Press / Profimedia

Hladni odnosi nastavili su se i kada je Ted odbio Dejvidovu ponudu za ulaznice kako bi ga gledao na Svetskom prvenstvu 2006. godine.

Ipak, odnosi su se konačno popravili 2007. godine, kada je Ted doživeo umalo kobni srčani udar u 58. godini. Bolničari su se tri sata borili za njegov život, a rečeno je da je "umro" u kolima hitne pomoći na putu prema bolnici, pre nego što je hitno operisan kako bi mu se otpušila arterija.

Dejvid Bekam Foto: Printscreen/Instagram/victoriabechkam

Dejvid, koji je tada upravo prešao u LA Galaxy, odmah se vratio iz Sjedinjenih Američkih Država i došao ocu u bolnicu, što je podstaklo obojicu da konačno ostave sukobe iza sebe.

Dejvid je otplatio očevu hipoteku i kupio mu automobil Jaguar, a do 2021. godine su stare rane, čini se, zacelile. Dejvid je bio kum na očevom venčanju s njegovom partnerkom Hilari.

Video: Dejvid Bekam sprema pastirsku pitu