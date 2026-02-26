Slušaj vest

Kada se pomene Paris Hilton, mnogi pomisle na lanac hotela koji je nasledila, ali to je samo deo priče o njoj.

Kejti Hilton je modna dizajnerka,TV zvezda i glumica. Njenu ćerku godinama kritikuju zbog kičastog načina odevanja, a ona se bavi kreiranjem odeće. U braku sa Ričardom Hilton je od 1979. Imaju četvoro dece, Paris, Niki, Barona Nikolasa i Konrada Hjuza Hiltona. Njene polusestre po ocu su Kajli i Kim Ričards.

Majka Paris Hilton bila je na meti veoma negativnih komentara zbog snimka prvog susreta sa svojim unukom. Dok je držala bebu u naručjuu, drhtale su joj ruke pa su se mnogi čudili zbog toga imajući u vidu da ima četvoro dece. Ona je rekla da se nije radilo o neiskustvu nego o tome da je bila u šoku jer joj je ćerka tek tada saopštila da se porodila.

O Kejti se govorilo i 2020. nakon što je objavljen dokumentarac o životu Paris Hilton koja je, između ostalog, rekla da je bila zlostavljanja dok je phađala internat u Juti, devedesetih godina.

U galeriji pogledajte fotografije bake Paris Hilton:

1/5 Vidi galeriju Kejtli Hilton Foto: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Image Press Agency / ddp USA / Profimedia, PHOTOlink / Everett / Profimedia

Izjavila je da nije pričala sa majkom dugo o tome jer je bilo previše traumatično, a kasnije su išle i pojedinačno i zajedno na terapiju. "Znam da nije imala pojma šta se događa, baš kao i svaki drugi roditelj koji šalje svoju decu u ovakve škole", istakla je poznata naslednica. Kejti Hilton je prekidala intervjue kada bi joj postavljali pitanja o tim teškim detaljima.

Baka bila udata za mafijaša

Paris je niz detalja o sebi otkrila i u svojoj knjizi "Paris: The Memoir" gde je pisala i o svojoj baki po majci.

Baka Paris Hilton napustila je školu sa 16 godina, a odrasla je u dobrostojećoj irsko-katoličkoj porodici na luksuznom Long Ajlendu. Postala je kasnije "lovac na muškarce i supruga uz pakla", kako piše u njenoj biografiji iz 2006. "Kuća Hiltonovih".

Dugan je njeno devojačko prezime, a ostala prezimena nosi iz četiri braka, uključujući brak sa mafijašem kog su gonile federalne vlasti i alkoholičarem sa kojim je zatrudnela na zadnjem sedištu kabrioleta- imala je tada 20 godina. Iz te avanture rodila se majka Paris Hilton Kejti Hilton, poznata u porodici kao mala Kejti, dok baku zovu velika Kejti.

Bila je opsesivna majka, uvela je ćerke u svet šou-biznisa,a mala Kejti imala je samo dve godine kada je postala deo javne scene.

Kejtlin je učila naslednice kako da se udaju za bogate muškarce i govorila im da treba da imaju dosta dece. Slušale su je od reči do reči. "Moje ćerke udate su za muškarce koji ukupno imaju 13 milijardi dolara", hvalila se kasnije.

Paris o svojoj baki u knjizi piše kao o samohranoj majci tri izvanredne ćerke. Nema ni reči o njenim brakovima i bizarnom načinu života. Paris je imala 14 godina kada su je roditelji poslali kod bake da provede neko vreme sa njom. Kejtlin ju je učila o modi i kako da se postavi prema muškarcima.

Paris Hilton Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kada joj se unuka jednom požalila da se dečak iz razreda loše ophodi prema njoj, Kejtlin mu je zapretila: "Slušaj, ti sa ružnim malim bubuljičastim licem, nemoj da se za*ebavaš sa mojom unukom. Ako samo još jednom razgovaraš s njom, doći ću i uništiću te".

Bio je to više nego neprimeno ophođenje prema detetu. Kejtlin koja se borila sa alkoholizmom, bila je sklona nasilju.

Njen prvi muž bio je Lorens K. Avancino, fudbaler sklon alkoholu. Zaljubili su se u jesen 1957. godine. U proleće 1958. imali prvi seks i Kejtlin je zatrudnela. Živeli su određeno vreme kod njegovih roditelja, ali je ona priželjkivala bolji život. Srela je Keneta Edvina Ričardsa sofisticiranog i oženjenog sina metodističkog sveštenika iz Njujorka koji se bavio marketingom prodaje ženske odeće.

Ričards je imao otmenu kuću u Garden Sitiju, divan stan na Menhetnu i porodičnu farmu na severu zemlje.

"Pokušala da ubije svekrvu, svetila se zbog preljube"

Oca troje dece upoznala je na zabavi u baru gde je ona radila za šankom i ubrzo su počeli vezu. Jedne večeri sukobila se sa njegovom suprugom. Kasnije ju je ćerka njenog ljubavnika optužila da je drogirala njenu majku, pratila je do parkinga i udarila teškim vratima automobila njenu ruku zbog čega je žena nedeljama nosila gips.

Kejtli Hilton, Paris Hilton, Niki Hilton Foto: PHOTOlink / Everett / Profimedia

Velika Kejti nije odustajala, otišla je u Ričardsovu kuću i optužila njegovu suprugu za sve.

Kejtlin je zatim ostala u drugom stanju, Ričards se razveo i oženio njome, a onda su počeli njeni sukobi sa njegovom majkom. On je jednom prilikom rekao da je njegova supruga pokušala da ubije svekrvu.

Ričardsonova ćerka iz prvog braka otkrila je još šokantnih detalja pa je ispričala da je zatekla jezivu scenu: Kejtlin je gurnula njegovog oca niz stepenice - jedva je ostao živ. Velika Kejti joj nije ostala dužna, podmetnula joj je metalni predmet u čizburger.

"Uvek mi je govorila da imam lepe zube, verovatno je želela da ih polomim", rekla je Evelin.

"Uzela mu je sav novac pa prestala da spava sa njim"

Drugi bak kontroverzne Kejtlin trajao je šest godina, a onda se udala za Džeka Katejna, Godine 1969. istragom američkog Senata o organizovanom kriminalu ustanovljeno je da je on član mafije. Naknadna istraga povezala ga je s Anđelom Brunom, mafijaškim kumom iz Filadelfije.

Kejtli Hilton, Paris Hilton, Niki Hilton Foto: Chris DELMAS / Visual / Profimedia

Iste godine kada su se Velika Kejti i Džek venčali, Bruno je ubijen. Ima indicija da se ona dva puta udala za njega.

Njen četvrti muž bio je Robert Fenton kom je upropastila život. Upoznali su se u plesnom klubu, a nakon venčanja tražila je od njega da ukine finansijsku pomoć svojoj ćerki, da proda svoj dom i sav prihod uloži u renoviranje njihove kuće. Kada je to uradio, prestala je da spava sa njim.

Njegova ćerka je rekla da je bio opčinjen popularnošću svoje supruge. Kejtlin je umrla 2002. od raka dojke, piše Page six.

(Kurir.rs/ Blic žena)

