Najnovije fotografije Kruza Bekama i njegove devojke Džeki Apostel pokrenule su lavinu komentara na društvenim mrežama. Na Reditu i drugim platformama brojni fanovi priznaju da su morali da pogledaju fotografije dva puta, jer ih je Džekin izgled snažno podsetila na – Viktoriju Bekam.

Komentari o sličnosti brzo su se proširili internetom, a mnogi korisnici ističu da ih ne zbunjuju samo crte lica, već celokupan utisak koji Džeki ostavlja.

Pogledajte u galeriji fotografije Džeki Apostel:

Džeki Apostel je devojka Kruza Bekama i neverovatno podseća na Viktoriju Bekam

„Ista energija, isti vajb“

U brojnim Redit diskusijama najčešći komentar je jednostavan: „Izgleda kao njegova mama.“ Dok se neki fokusiraju na oblik lica, drugi smatraju da je reč o nečemu suptilnijem.

Često se ponavlja fraza „isti vajb“, što sugeriše da sličnost nije nužno fizička, već vizuelna i stilska. Upravo zbog toga, mnogi kažu da ih fotografije na prvi pogled zbunjuju.

Neki fanovi podsećaju i da ovo nije prvi put da se partnerke Bekamovih sinova porede sa Viktorijom. Prema njihovim rečima, čini se da Bekamovi sinovi često biraju samouverene žene sa uglađenim i sofisticiranim stilom.

Kosa i oblik lica prvi upadaju u oči

Kruz Bekam i devojka Džeki Apostel sa porodicom Bekam Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Jedan od detalja koji se najčešće pominje jeste – kosa. Džeki Apostel ima dugu smeđu kosu, najčešće puštenu i jednostavno stilizovanu, što mnoge podseća na Viktorijine frizure iz ranijih godina.

Čak i sitnice, poput razdeljka na sredini ili zaglađene završnice, dovoljne su da kod ljudi izazovu vizuelnu asocijaciju. Pojedini fanovi ističu i sličan oblik lica, kao i izraze koji se mogu uočiti na spontanijim fotografijama.

Takvi trenuci brzo se dele po mrežama i često završavaju u komentarima sa poređenjima „rame uz rame“.

Stil oblačenja dodatno pojačava utisak

Kruz Bekam i devojka Džeki Apostel Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

Veliku ulogu u svemu ima i modni stil. Džeki se često pojavljuje u jednostavnim, svedenim kombinacijama – bez upadljivih boja i dezena. Upravo takav pristup oblačenju godinama je zaštitni znak Viktorije Bekam.

Slip haljine, krojene siluete, neutralni tonovi i minimalistički komadi već decenijama su deo Viktorijinog imidža, pa nije čudo što publika lako povlači paralelu.

Kako navode korisnici Redita, kada neko dosledno prati jedan vrlo prepoznatljiv modni pravac, poređenja su gotovo neizbežna.

Samopouzdanje i takozvani „Viktorija efekat“

Osim fizičkog izgleda, mnogi smatraju da je ključ i u samopouzdanju. Džeki je starija od Kruza, deluje sigurno u sebe i opušteno pred kamerama, što publika često povezuje upravo sa Viktorijom Bekam.

U komentarima se često pominje i takozvani „Viktorija efekat“ – teorija da odrastanje uz snažnu, stilski dominantnu majku može oblikovati osećaj za ono što deluje poznato i privlačno. Iako je reč o spekulaciji, ova ideja se često ponavlja u diskusijama o porodici Bekam.

