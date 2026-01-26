Slušaj vest

Tri Spajs Grls – Viktorija Bekam, Melani Čizholm i Džeri Halivel-Horner – ponovo su se okupile u subotu, 24. januara, kako bi proslavile 50. rođendan svoje najmlađe članice, Eme Banton. Peta članica, Mel Bi, nije bila na fotografijama.

„Srećan rođendan najlepšoj duši @emmaleebunton. Mnogo vas volim devojke @gerihalliwellhorner @melaniecmusic xxxxxxx“, napisala je Viktorija pored zajedničke fotografije četiri dame.

Melani Čizholm je dodala: „Najlepša noć u čast @emmaleebunton i preko 30 godina prijateljstva, volim vas više nego ikad.“

Januar je takođe mesec u kojem Melani slavi svoj 52. rođendan.

Porodični problemi Bekamovih u pozadini

Zabava dolazi samo nekoliko dana nakon što je najstariji sin Viktorije i Dejvida, Bruklin Pelc Bekam, otvoreno govorio o svojim porodičnim problemima. U objavi na Instagramu 19. januara, Bruklin (26) je rekao da se povukao iz porodičnih veza jer je „konstantno bio nepoštovan“ i da „moji roditelji pokušavaju da unište moj brak još od pre nego što smo se venčali i nisu prestali“.

Bruklin, koji je u braku sa glumicom Nikolom Pelc Bekam od 2022. godine, rekao je da „ne želi da se pomiri sa svojom porodicom“ i da prvi put u životu „bori se za sebe“.

Viktorija i Dejvid Bekam nisu direktno odgovorili na tvrdnje, iako je Dejvid u emisiji „Squawk Box“ na CNBC-u komentarisao da pokušava da obrazuje svoju decu o zamkama društvenih medija i da svi „greše“.

