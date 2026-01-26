Slušaj vest

Januar je bio naporan mesec za Belu Hadid. Nakon premijere nove horor serije Rajana Merfija „Lepotica“, u kojoj glumi pored Eštona Kučera, manekenka je dokazala da trend kapri pantalona funkcioniše tokom cele godine.

Iako je ranije ove nedelje pokazala svoju ljubav prema Salomon planinarskim čizmama, Bela je zamenila svoje ležerne odevne kombinacije vintage haljinom Žan Pol Gotje iz 2001. godine.

Estetika 2000. godine u punom jeku

U novoj objavi na Instagramu, Hadid se vidi kako igra karte sa prijateljima dok nosi provokativnu haljinu. Manekenkin plašt je imao izrez koji je otkrivao njen donji veš, potvrđujući da je trend tangi iz ere 2000. godine i dalje živ i zdrav. Haljina se trenutno pojavljuje na nekim sajtovima za preprodaju, ali nakon Hadidine najave, malo je verovatno da će dugo ostati dostupna.

Kao poznati obožavalac Y2K estetike, osnivačica Ôrəbella-e je očigledno saglasna sa trendom i nosi ga sa sobom u 2026. godinu.

Dodatni detalji stila

Da bi upotpunila izgled, Bela je uparila zlatne narukvice sa crnom čipkastom maskom za maskenbal, a kada je u pitanju kontroverzni trend izloženih tanga, izgleda da Hadid nema planove da ga se odrekne.

