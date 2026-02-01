Slušaj vest

Glumica Sidni Svini (27), jedna od glavnih zvezda globalno uspešne HBO serije "Euforija“, progovorila je o reakcijama svoje porodice na njene eksplicitne scene po kojima je serija nadaleko poznata. Dok je njena majka bila upoznata s tematikom i tonom priče, otac i deda ostali su potpuno zatečeni. te su, šokirani viđenim, demonstrativno prekinuli zajedničko porodično gledanje, izvještava portal Lad Bible.

Sidni, koja u seriji tumači lik Kesi Hauard, u razgovoru za "Sunday Today" priznala je kako oca uopšte nije unapred upozorila na sadržaj koji ga očekuje. Objasnila je da o poslu retko razgovaraju, već se uglavnom zadržavaju na tipičnim „tata–ćerka“ temama, zbog čega nije bilo nikakve najave o golotinji i provokativnim prizorima.

Dodala je i da je njena majka nekoliko puta boravila na snimanju, te je bila i te kako svesna kakva je priroda serije i o čemu se u njoj govori. Za razliku od nje, otac Stiven nije imao nikakvu predstavu o tome šta ga čeka za vreme zajedničkog gledanja serije.

“Tatu uopšte nisam pripremila. Odlučio je da sam pogleda seriju, a da mi ništa ne kaže, i to zajedno sa svojim roditeljima”, ispričala je glumica kroz smeh.

Situacija je ubrzo postala vrlo neprijatna. Suočeni s eksplicitnim scenama, muški članovi porodice nisu mogli da izdrže do kraja.

“Tata i deda su ugasili televizor i jednostavno napustili prostoriju”, dodala je Sidni.

Ipak, nisu svi reagovali isto. Dok su se otac i deda povukli, baka je ostala pred ekranom i nastavila da prati radnju. Glumica ju je opisala kao svoju najveću podršku i najverniju obožavateljku.

“Ona je moj veliki fan. Vodim je sa sobom po svetu na razne setove, a često joj sredim i uloge statistkinje u projektima”, otkrila je glumica, naglašavajući koliko joj znači bakina podrška.

Čini se da baki nimalo ne smeta kontroverzna uloga njene unuke, a jednom je čak javno, na vrlo simpatičan način, komentarisala i njen izgled.

Uprkos pomalo neprijatnoj porodičnoj anegdoti, Sidni ističe kako je izuzetno ponosna na lik Kesi. Opisuje je kao "lep, ali slomljen lik“ te uživa u istraživanju njene složenosti i emocionalne dubine.

“Obožavam da glumim Kesi, posebno u prošloj sezoni jer je bila potpuno luda. Kao glumici, to je neverovatno uzbudljivo, imate priliku da pomerate sopstvene granice i igrate likove koji izgube kontrolu i donose krajnje sulude odluke”, objasnila je.

Serija "Euforija“ s vremenom je prerasla u pravi kulturni fenomen, naročito među mlađom publikom, a njena ogromna popularnost iznenadila je i samu glumicu.

“Postala je deo pop kulture. Sećam se da je moj brat na fakultetu pričao kako su organizovali tematske zabave inspirisane 'Euforijom'. Govorio mi je da od nje jednostavno ne može da pobegne”, rekla je.

Obožavatelji s velikim nestrpljenjem iščekuju treću sezonu, čije je snimanje potvrđeno još 2022. godine, ali nove epizode još nisu stigle. Glumačka postava poručuje da će se čekanje isplatiti jer autor serije Sem Levinson posvećuje izuzetnu pažnju svakom detalju, zbog čega je produkcija dugotrajna, ali vizuelno izuzetno doterana.

