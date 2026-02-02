Slušaj vest

Nakon video-igricekoja je zaprepašćujućom brzinom postala globalni fenomen, filmska franšiza "Sajlent Hil" doživela je status kultne, sa ogromnom bazom fanova širom sveta.

Nakon 20 godina od prvog filma, konačno stiže očekivani, treći nastavak horor priče, reditelja Kristofa Gansa.

Posebnu važnost ovom filmu, za nas, daje činjenica da je film velikim delom sniman u Srbiji i da su na njemu radili naši umetnici!

Glavno snimanje filma počelo je 17. aprila 2023. godine i trajalo je trajalo 50 dana u studiju PFI u Beogradu (sa dodatnim lokacijama u zapadnoj Srbiji), kao i u studiju u Minhenu. U stvaranju ovog filma učestvovali su i naši talentovani filmski radnici, Jovana Mihajlović i Mina Burić u sektoru scenografije, i Momirka Bailović u sektoru kostimografije.

Radeći sa Jovanom Mihajlović i Minom Burić, Gans i njegova ekipa su pedantno izradili različite scenografije, kao i ključne, ikonične rekvizite sa kojima se Džejms Sanderlend susreće na svom putovanju, kombinujući praktične konstrukcije i digitalna proširenja, po uzoru na različite nivoe okruženja koji se nalaze u igrici.

Mnoge od ovih scenografija postoje u nekoliko dimenzija, što je doprinelo složenosti tokom samog snimanja. Momirka Bailović obogatila je svet "Sajlent Hila", i dala veliki doprinos u stvaranju kosima, a tokom svoje karijere osvojila je brojna međunarodna priznanja za izuzetan kostimografski rad, sa preko 60 projekata u filmu, televiziji i pozorištu.

Sinopsis

"Povratak u Sajlent Hil" ponovo oživljava kultnu horor franšizu na filmskom platnu.

Kada Džejms primi tajanstveno pismo od svoje izgubljene ljubavi Meri, on kreće ka Sajlent Hilu - nekada poznatom gradu koji je sada obuzet tamom. Dok je traži, Džejms se suočava sa monstruoznim stvorenjima i otkriva zastrašujuću istinu koja će ga dovesti do ivice razuma.

