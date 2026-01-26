Slušaj vest

Norveški pevač i violinista Aleksandar Ribak, poznat po pobedi na Evroviziji 2009. godine sa hitom „Fairytale“, ponovo pokušava da osvoji prestižni muzički festival. Ribak je jedan od učesnika nacionalnog izbora za Norvešku i nastupiće sa pesmom „Rise“.

Aleksandar Ribak na sceni sa violinom Foto: Michael Zorn / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je prošlo više od decenije od njegove prve pobede, Ribak ostaje veran svom prepoznatljivom stilu. Njegova nova kompozicija, baš kao i legendarna „Fairytale“, sadrži motive violine koji su postali njegov zaštitni znak.

Ovo nije prvi put da Norvežanin pokušava da se vrati na Evroviziju – 2018. godine nastupio je sa pesmom „That’s How You Write a Song“, ali je tada osvojio 15. mesto.

Ribak je stekao globalnu popularnost upravo nakon pobede na Evroviziji u Moskvi. Njegov nastup je dugo bio među najvišim po osvojenim poenima sve dok nije promenjen sistem bodovanja. Njegovo uživo izvođenje pesme „Fairytale“ danas ima preko 120 miliona pregleda na Jutjubu.

Nova pesma „Rise“ je već dostupna za slušanje na zvaničnom Jutjub kanalu pevača. Da li će Aleksandar ponovo pobediti na Pesmi Evrovizije i predstavljati Norvešku po treći put, saznaćemo nakon rezultata nacionalnog izbora.

Video: Viralni komentari Duške Vučinić