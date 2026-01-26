Slušaj vest

Bruklin Bekamprekrio je tetovažu posvećenu majci Viktoriji nakon žestokog porodičnog sukoba i čuvenog "neprimerenog" plesa na venčanju, kako je rekao.

U svojoj eksplozivnoj izjavi prošle nedelje, Bruklin je optužio majku Viktoriju da je na njegovom venčanju sa suprugom Nikolom Pelc neprimereno plesala s njim.

Bruklin je u junu mesecu svoju tetovažu "Mama’s Boy“ (mamin dečak) prekrio, ili ju je bar značajno izmenio, a pravi razlog za to postao je jasan tek nakon njegove šokantne izjave.

Tetovažu "Mama’s Boy“, koja je bila istetovirana preko mesta gde se nalazi srce, prekrio je motivom buketa cveća, piše The Sun.

U jednom trenutku se verovalo da nova tetovaža predstavlja crtež svadbenog buketa njegove supruge, sa njihovog venčanja 2022. godine.

Prošlog leta, Bruklin i Nikola su zajedno dali intervju za nemačko izdanje magazina Glamour.

Na glamuroznim fotografijama sa snimanja moglo se videti kako cvetni motiv prekriva i zamagljuje staru tetovažu, koju je Bruklin uradio još 2018. godine kao posvetu majci Viktoriji. Bruklin je imao 18 godina kada je istetovirao tu posvetu majci na grudima.

Tetovaža se u međuvremenu ponovo pojavila na društvenim mrežama, gde su se fanovi prisetili šta je nekada imao istetovirano na telu, pre porodičnog razdora.

Jedna osoba je na TikToku podelila fotografiju Bruklinove stare tetovaže i navela da se priseća njegovih starih objava na Instagramu. Reagujući na tetovažu u TikTok videu, jedna osoba je napisala: "Nema šanse.“

Bruklin takođe ima istetoviranu reč „Mum“ (mama) na ramenu, iznad srca.

Sve ovo dolazi u trenutku kada sukob u porodici Bekam ne jenjava.

Prošle nedelje, Bruklin je izjavio da ne želi pomirenje sa porodicom i optužio roditelje da kontrolišu narativ u javnosti.

U svojoj prvobitnoj izjavi između ostalog je naveo:

"Godinama sam ćutao i činio sve što sam mogao da ove stvari zadržim u privatnosti. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su da se obraćaju medijima, ostavljajući me bez izbora osim da se oglasim i sam ispričam istinu o bar nekim lažima koje su objavljene. Ne želim pomirenje sa svojom porodicom. Nisam ni pod čijom kontrolom - prvi put u životu zauzimam se za sebe.“

Zatim se osvrnuo i na dan svog venčanja, tvrdeći da je njegova majka plesala na "neprimeren način“.

Iz Bruklinovog okruženja nedavno je rečeno da se incident odnosi na to da je Viktorija tokom prvog plesa na venčanju 2022. godine navodno prisno igrala uz njega.

Viktorija Bekam Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Navodno je Bruklin nakon toga bio u suzama, dok je njegova supruga Nikola (31) bila potpuno slomljena, a ceo događaj je, prema tvrdnjama, zabeležen na video-snimku.

Međutim, ljudi bliski Viktoriji insistiraju na tome da je ona bila samo "malo pripita i da se dobro zabavljala“.

