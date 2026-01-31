Slušaj vest

Bugarska princeza Kalina, kći cara Simeona II. i kraljice Margarite, odrasla je u luksuzu i obrazovanju vrhunskog nivoa, govori pet jezika, ali njen život nije bio bez izazova. Javnost je često pogrešno etiketirala Kalinu kao „najružniju evropsku princezu“, iako su njene promene lica rezultat teških medicinskih komplikacija, a ne estetskih zahvata.

Krajem devedesetih, u Londonu, pokušala je da reši estetski nedostatak iz detinjstva trajnim krunicama, ali je stomatološki zahvat izazvao ozbiljnu infekciju koja je zahtevala hitnu operaciju i ostavila trajne posledice. Međutim, zahvaljujući lekarima, Kalina je spasena – iako je estetika bila sporedna, njen život je spasen. Međutim, na mrežama se često vodi neoptrebna polemika oko njenog izgleda i mišića, a mnogi su je bez razloga kritikovali.

Sreću je pronašla u ljubavi: 2002. godine udala se za Antonija Hosea Kitina Munjoza i Valkarsela, španskog moreplovca i ambasadora UNESKA. Njihov brak je bio istorijski – prvo venčanje člana bugarske kraljevske porodice u domovini od 1930. godine.

Njihov sin, princ Simeon Hasan Munjoz, sada ima 18 godina i izuzetno je lep, sa pravilnim crtama lica. Detinjstvo je proveo između Bugarske, Španije i Maroka, a zbog svoje strasti prema putovanjima nazivaju ga „najvećim plavokrvnim putnikom na svetu“.

Princ je proveo dva meseca u Kini sa šaolinskim monasima, gde je trenirao kung fu, učio o kulturi i istoriji i položio sve ispite za prvu fazu svoje obuke. Dobio je i kinesko ime Si Mao Tijan, što znači „veliki učenik Bude Veličanstvenog Neba“. Tokom boravka imao je stroga pravila: buđenje u pet ujutru, trčanje, doručak, trening do pola devet, bez slobodnog kontakta sa spoljnim svetom.

