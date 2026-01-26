Slušaj vest

Drama je kulminirala prošle nedelje nakon što je Bruklin Bekam objavio šokantno saopštenje u kojem je okrivio roditelje da su mu uništili svbadbu sa Nikolom Pelc, 2022. godine, a posebno je uperio prst na majku Viktoriju Bekam koju je optužio da mu je ukrala prvi ples, tako što je veoma neprimereno igrala.

Naglasio je da ne želi pomirenje, kao i da više ne može da podnese kontrolu svojih roditelja, ali i njihov insistiranje da je brend Bekam važniji od svega što se veoma negativno odražavalo na njegov život.

Problema je bilo i ranije. Od samog venčanja se polemiše zašto Nikola Pelc nije nosila haljinu iz kolekcije svoje svekrve koja je priznata dizajnerka, i o toj temi se sada priča iznova, Bruklin Bekam je sporan detalj pomenuo i u bombastičnom saopštenju, i ima dosta kontrodiktornih detalja.

Jedna od poslednjih verzija priče jeste da je Viktorija Bekam odlučila da njena snaja ne nosi venčanicu VB jer je shvatila da će njenih ruku delo biti u drugom planu. Mlada se inače udala u Valentino haljini.

Pre kulminacije drame Eva Longorija Baston nudila se da bude posrednik u pomirenju Viktorije Bekam i Bruklina Bekama. Bila je ubeđena da uspeti u toj nameri.

"Eva i Bruklin su oduvek bili izuzetno bliski. Eva ga poznaje od njegove osme godine i ona je za njega "kul tetka", obraćao joj se za pomoć u teškim momentima. Evi je srce slomljeno zbog svađe i iako je očigledno podržavala Vikoriju, obratila se Bruklinu kako bi mu dala do znanja da je tu za njega.

Viktorija je doživela nervni slom i kroz suze je molila Evu da se umeša i bude posrednik, bio je to očajnički pokušaj da se reši svađa i natera Bruklin da razgovara sa majkom", rekao je insajder za Closer.

Eva Longorija i Viktorija Bekam prijateljice su od 2007. godine. Glumica je na svom venčanju sa Hoseom Antonijom Bastonom nosila haljinu koju je dizajnirala čuvena Britanka, a surpuga Dejvida Bekam krstila je Evinog sina Santjaga.

„U početku je Eva okelavla da se umeša jer nije htela da joj se to obije o glavu, i da na kraju odgurne Bruklina od sebe. Međutim, tokom poslednjih nekoliko nedelja, njeni razgovori sa njim bili su sve duži i on joj je govorio da je uznemiren zbog situacije i da se oseća rastrgano između Nikole i svoje porodice.

Tražio je da mu obeća da njegovoj majci ne govori šta joj je rekao, a ona je pokušavala da ga ubedi da shvati koliko je to bolno za njegove roditelje", otkrio je izvor pre eskalacije drame.

Viktorija je teško podnosila Bruklinov zahtev da Eva ne odaje detalje razgovora, ali je bila beskrajno zahvalna glumici na pomoći.

Eva Longorija podržala je Bruklina Bekama u njegovom kulinarskom šouu, nije se oglašava nakon što je buknuo najveći porodični skandal.

Glumica je bila na venčanju Bruklina Bekama i Nikole Pelc pa zna istinu o spornom prvom plesu. Epilog skandala nije ni na vidiku.

