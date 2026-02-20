Slušaj vest

Holivudski glumac Hju Džekman (57), otvoreno je govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi sakarcinomom kože i upozorio na greške koje je napravio zbog kojih je ugrozio zdravlje. Iako je već šest puta pobedio rak, Džekman zna da se opasnost može vratiti, jer UV zračenje iz mladosti može izazvati probleme i decenijama kasnije.

Hju Džekman je otkrio: „Imao sam oko šest karcinoma kože. Postoje tri vrste. Melanom, najgori. Planocelularni također nije sjajan. Ja sam imao bazocelularni karcinom“. Iako je bazocelularni rak najblaži oblik, Džekman objašnjava koliko je ozbiljna situacija ukoliko se ne reaguje na vreme: “Nitko nikada nije umro od toga u istoriji planete, ali to je rak i on raste. A ako ga se ne rešite, može ući u kosti, pa morate ukloniti kost.”

Hju Džekmen Foto: Profimedia

Glumac je u emisiji „The Howard Stern Show“ istakao da je ključni problem UV zračenje i posledice iz mladosti. Njegov lekar mu je rekao da rak kože nastaje 25 godina pre nego što postane vidljiv, što znači da sunčanje u mladosti može imati dugoročne posledice.

“Dovoljno je da ste samo jednom izgoreli na suncu. Očito je da sam odrastajući u Australiji uvek imao visok rizik. Svi bi trebalo da urade pregled,” naglasio je Džekman.

Prisetio se sopstvene nepažnje i priznao je da je često ignorisao oprez čak i nakon prvog izlečenja: “Pitam se šta mi je bilo u glavi? Idiot. Budi bled, koga briga?”. Njegova priča nije samo opomena o rizicima UV zračenja, već i inspiracija za sve da vode računa o svom zdravlju i redovno proveravaju kožu.

