Slavni italijanski kreator Valentino Garavani u petak je ispraćen na večni počinak. Od njega su se oprostili brojni Rimljani, ali i dobro poznata lica iz sveta mode, filma, umetnosti...

Gostujući u emisiji "Un Giorno da Pecora" на radiju RAI 1, priznati dizajner Brunelo Kučineli rekao je da su on i njegov nedavno preminuli kolega bili u dobrim odnosima. "Valentino je nosio mnoge naše stvari. Kad bi došao u butik, zvao bi me i pitao: 'Možete li mi dati popust?', na šta bih odgovorio: 'Maestro, naravno, za mene je to čast'." Međutim, Đankarlo Đameti je na tu priču – odmahnuo rukom.

Brunelo Kučineli Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pred ulazak u crkvu, gde je u petak pre sahrane održana služba, Kučineli – nekadašnji "kralj kašmira", davao je izjave reporterima i opisao Garavanija kao "veoma prijatnu i elegantnu osobu": "Fasciniralo me je i to što su njegovi zaposleni veoma zadovoljni: bio je ljubazan, fin, učtiv. To dovoljno govori da je bio veliki čovek".

Ali, Đameti je kasnije, kada su ga zamolili da prokomenatriše Kučinelijeve reči, izjavio: "Valentino ga nikad nije upoznao, niti pozvao. Nisam ga čak ni video na sahrani... Možda je bio previše zauzet razgovorom sa novinarima".

Posle te prilično oštre reakcije, novinska agencija ANSA kontaktirala je Kučinelija. Na pitanje da li je poznavao Valentina, odgovorio je: "Fizički, ne. Dolazio je u naše butike zajedno sa Đametijem. Kada bi bili tamo, zvali bi. Zaista mislim da je izuzetno lepo i plemenito što su nosili naše stvari. Za mene je bila čast da te komade vidim u rukama velikog majstora".

Valentino Garavani Foto: Maria Laura Antonelli / Zuma Press / Profimedia

"Oduvek sam ga smatrao jedan od najvećih genija dvadesetog veka. Valentino je otac italijanske mode zajedno sa velikim Đorđom Armanijem i Đanijem Versaćeom. Oni su bili naši očevi, imam najveće poštovanje prema njima. Žao mi je ako se neko uznemirio, nisam imao nameru da bilo koga uvredim, naprotiv".

U nekrologu u čast čuvenog kreatora, Brunelo Kučineli je između ostalog napisao: "U spomen na izvanrednog Valentina, briljantnog umetnika koji je uvek cenio rad, lepotu i prefinjenost, prestižnog simbola italijanske mode. Neka ga Stvoritelj dočeka u svom najlepšem sjaju".

