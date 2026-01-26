Slušaj vest

Ben Aflekse ovaj put dovodi u vezu sa poznatim modelom Bruks Nejder (28). Društvene mreže preplavile objave o toj navodnoj romansi o kojoj pišu vodeći svetski portali, od TMZ do Page six.

Priča se toliko zahuktala pa se Bruks oglasila preko svojih profila i tvrdi da je ovo istina o njoj i Benu Afleku. Podsetimo, glumac je od 2005. do 2018. bio u braku sa Dženifer Garner (53), sa kojom ima troje dece, Fina, Serafinu i Vajolet. Oženio se pre tri godine Dženifer Lopez (56), a taj brak okončan je početkom prošle godine. Bruks Nejder je duplo mlađa od Džej Lo, a skoro isto toliko godina je deli od Dženifer Garner.

Američka lepotica bila u isto vreme sa Alkarazom i Sinerom

Bruks koja je bliska prijateljica sa Loren Snačez, spajali su ranije sa Tomom Brejdijem da bi se ispostavilo da to nije tačno. U septembru prošle godine kao bomba je odjeknulo da je Brusk Nejder bila u paralenim vezama sa teniserima Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom. Da stvari budu još luđe, gledala je njihov meč u finalu US Opena u Njujorku.

Poršlog avgusta je u Page Six Radio emisiji Bruks Nejder gostovala sa svojim sestrama, zvezdama rijalitija "Love Thy Nader". Njih četiri zovu nove Kardašijanke, a sestre modela Sports Illustrated otkrile su da se zanosna Bruks viđa "na terenu i van njega" sa malom grupom udavarača.

Grejs En Nejder poručila je da se njena sestra viđa sa muškarcima sa "svakog polja i terena" (namerno je upotrebljena reč "court", koja se odnosi na teniski teren), ali je napomenula da se u to ne ubrajaju košarkaši NBA.

Dala je još jedan nagoveštaj rekavši da se prezime dečka njene sestre rimuje sa "viner", što je jasna aluzija na Janika Sinera. "U igri je mnogo igrača", naglasila je, a Bruks ju je opomenula: "Prestani da pričaš!. Udariću te kada se vratimo kući."

Bruks Nejder je kasnije gostovala u emisiji Džimija Kimela koji ju je pitao da li je u vezi sa Janikom Sinerom. „Je li ovo, kao, ispitivanje? Jako sam uplašena trenutno. Blizu si... vruće", rekla mu je zanosna Amerikanka.

Na kraju je Grejs En Nejder za E! izjavila da je njena sestra u vezi sa Karlosom Alkarazom: "Da, glasine su istinite. Zabavljanje i nije najbolji pojam, a on je muškarac vredan poštovanja". Napomenula je da je Alkaraz "jako sladak", kao i da ga još nije upoznala za razliku od svojih sestara Sare i Moli.

Bruks Nejder gledala je 31. avgusta meč Alkaraza na US Openu, a zatim i finale tog turnira. Uslovno rečeno, i da izvor za Page six ne tvrdi da se desila intrigantna trojka, i pre toga je bilo jasno da je Bruks "bila" sa obojicom tenisera. Dok se igrao meč Alkaraz - Siner, kružile su glasine da je u vezi sa Italijanom, zatim se potvrdilo da je njen izabranik Alkaraz.

Da li je Karlos znao za glasine o Janiku i Bruks Nejder dok je trajao US Open? Da li je Siner znao da je Bruks na kraju izabrala njegovog protivnika nakon bomba izjave "moja sestra je sa onim čije se prezime rimuje sa rečju viner".

I sad na sve to dodajte, novi detalj da je Bruks Nejder paralelno bila sa prvim i drugim teniserom na svetu. Alkaraz je na kraju osvojio trofej i dobio potvrdu da je on taj, a pitanje je i za koga li je Bruks navijala u finalu US Opena? Aflek koji je pre braka sa Džej Lo bio u vezi sa glumicom Anom de Armas (37) nije se oglašavao povodom glasina o novoj romansi, što je bilo i očekivano.

Bruks je poručila: "Nikada ga nisam srela u životu". Bilo bi zanimljivo čuti i komentar Dženifer Lopez i Dženifer Garner.

