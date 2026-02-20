Slušaj vest

Mara Vilson, nekadašnja zvezda najvoljenijih porodičnih filmova devedesetih, poslednjih godina ponovo je u centru pažnje — ali ne zbog nove filmske uloge. Ovoga puta, glumica i spisateljica privukla je pažnju javnosti snažnim i potresnim esejom u kojem govori o ličnim traumama, ali i o ozbiljnim opasnostima digitalnog doba, uključujući generativnu veštačku inteligenciju i zloupotrebu tuđih, naročito dečjih, slika na internetu.

Vilsonova je istakla da je danas gotovo nemoguće u potpunosti zaštititi identitet dece na mreži, upozoravajući na hitnu potrebu za strožim zakonima i tehnološkim mehanizmima u borbi protiv materijala seksualnog zlostavljanja dece (CSAM).

„Od pete do trinaeste godine bila sam dečja glumica. Iako danas znamo koliko su neka deca u Holivudu bila zlostavljana iza kulisa, ja sam se tokom snimanja uvek osećala bezbedno“, napisala je Vilson.

Od holivudskog čuda od deteta do mete interneta

Mara Vilson proslavila se ulogama u filmovima „Gospođa Dautfajer“ (Mrs. Doubtfire, 1993), „Čudo u 34. ulici“ (Miracle on 34th Street, 1994) i kultnoj „Matildi“ (Matilda, 1996), koji je zauvek obeležio njenu karijeru.

Ipak, kako otkriva u eseju, prvi susret sa mračnom stranom slave doživela je još kao dete, pre nego što je krenula u srednju školu.

„Bila sam prikazivana na fetišističkim internet-stranicama i fotošopirana u pornografiju. Odrasli muškarci su mi slali jeziva pisma.“

Dodala je da sebe nikada nije doživljavala kao „tipično lepu devojčicu“, te da je gotovo isključivo glumila u porodičnim filmovima. Ipak, to je nije zaštitilo.

„Bila sam javna ličnost — samim tim i dostupna. A dostupnost je upravo ono što seksualni predatori traže. Internet me je učinio dostupnijom nego bilo šta drugo“, prenosi njene reči Daily Mail.

Porodična tragedija koja joj je promenila život

Mara Vilson 2024 godine Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Mara Elizabet Vilson rođena je 24. jula 1987. godine u Burbanku, u Kaliforniji, kao četvrto od petoro dece. Otac Majk bio je inženjer televizijskog prenosa, dok je majka Suzi bila aktivna u školskim zajednicama.

Sa samo šest godina dobila je ulogu u filmu „Gospođa Dautfajer“, gde je glumila rame uz rame sa Robinom Vilijamsom, što joj je širom otvorilo vrata Holivuda.

Tokom snimanja „Matilde“ doživela je jedan od najtežih trenutaka u životu — njena majka Suzi preminula je od raka dojke, neposredno pre premijere filma. Taj gubitak duboko ju je obeležio, a veliku podršku tada su joj pružili kolege sa seta, pre svega Deni DeVito i Rija Perlman.

Zašto je napustila glumu

Iako je nastavila da glumi do 2000. godine, sa poslednjom većom ulogom u filmu „Thomas and the Magic Railroad“, Mara je postepeno gubila interesovanje za glumačku karijeru. Razlozi su bili lični gubici, ali i okrutan odnos Holivuda prema dečjim zvezdama koje odrastaju.

Povukla se iz filmske industrije i posvetila obrazovanju — diplomirala je na Univerzitetu u Njujorku, a potom se trajno preselila u Njujork, gde i danas živi.

