Popularna influenserka iz Brazila, Džesika Daugirdas,preminula je u 35. godini nakontrogodišnje borbe s rakom. Daugirdas, koja se borila s rakom od 2023. godine, preminula je u subotu, piše Daily Mail.

Ova internet zvezda koristila je društvene mreže kako bi pratila svoj put lečenja i pružala savete o tome kako se nositi s bolešću. Do trenutka smrti, Džesika Daugirdas imala je više od 100.000 pratilaca na različitim društvenim mrežama.

U opisu svog TikTok profila stajalo je: "Suočavanje s rakom s lakoćom!“ Dok je na Instagramu pisalo: "Živeti svoj cilj uprkos bolu. Živeti sa stomom.“

U objavi kojom je porodica saopštila njenu smrt, stoji: "U svojoj beskrajnoj mudrosti, Bog je pozvao k sebi našeg ratnika, koji se hrabro borio do kraja sa snagom, verom i hrabrošću.“

Njena sestra Gabi je prošle nedelje otkrila da je Daugirdas je hospitalizovana u jedinici intenzivne nege zbog teškog slučaja sepse.

"Još uvek je na lečenju, prima odličnu negu medicinskog tima i ima veliku podršku porodice. Na mnogim je lekovima, zbog čega se oseća vrlo loše…“

Daugirdas se borila protiv kolorektalnog karcinoma i primala je i zračenje i hemioterapiju.

Dijagnozu je otkrila u 32. godini.

"Dijagnoza je došla putem kolonoskopije. Prvi simptomi su počeli ovako: celog života sam imala zatvor, osećaj nepotpunog pražnjenja creva… Ali jednog dana sam primetila krv u stolici dok sam se brisala. U početku je bilo povremeno, a zatim sve češće… Mislila sam da su to hemoroidi ili nešto drugo. Nikada mi nije palo na pamet da bi to mogao da bude rak. Kolonoskopija je otkrila „prilično veliki polip – dva ili tri centimetra – u rektumu, nisko, vrlo blizu anusa“, ispričala je tada Džesika svojim pratiocima.

Daugirdas, koja je iza sebe ostavila muža, primala je zračenje, hemioterapiju i podvrgavala se operacijama, koje su u početku bile uspešne. Međutim, rak se kasnije vratio.

