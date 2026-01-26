Nataša Lion u filmu Sve stvari: Volim te

Slušaj vest

Glumica Nataša Lion, jedna od najupečatljivijih figura savremene televizije i filma, otvoreno je priznala da je doživela recidiv, gotovo deset godina nakon što je uspela da se izbori sa zavisnošću. Zvezda serija „Russian Doll“, „Poker Face“ i „Orange Is the New Black“ ovu vest podelila je sa javnošću putem društvenih mreža, bez skrivanja i ulepšavanja — onako kako je to činila tokom cele svoje karijere.

U kratkoj poruci objavljenoj u petak, 23. januara, Lion je najavila da će svoju borbu ponovo izneti u javnost.

„Svoj recidiv sam učinila javnim. Više detalja uskoro“, napisala je glumica.

Pogledajte u galeriji njene fotografije iz perioda 90-ih:

1/5 Vidi galeriju Nataša Lion nekada Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Cheerleader LLC - Hate Kills Man / AFP / Profimedia, FRANCHISE PICTURES - Album / Album / Profimedia

„Oporavak nije linija, već proces koji traje ceo život“

Samo nekoliko sati kasnije, Nataša se ponovo oglasila, ovoga puta sa dužom i emotivnijom porukom, namenjenom svima koji prolaze kroz slične životne borbe.

„Oporavak je doživotni proces. Ako se trenutno borite, zapamtite – niste sami. Zahvalna sam na ljubavi i pametnim koracima“, poručila je.

Glumica je naglasila da ne želi da njen pad obeshrabri druge, već naprotiv — da posluži kao podsetnik da put oporavka nije pravolinijski i da čak ni godine trezvenosti ne znače da je borba završena.

Nova snaga u poslu i lična motivacija

U objavi se osvrnula i na svoj novi profesionalni projekat — film o američkoj hokejašici Sofi „Bambo“ Brejverman, koji je napisala i koji planira da režira.

„Radiću ovo za malu Bambo“, napisala je, dajući do znanja da joj je posao jedan od oslonaca u ponovnom stabilizovanju.

Iskrena ispovest o zavisnosti: „Bila sam praktično mrtva“

Nataša Lion nikada nije krila svoju prošlost. Još 2006. godine otišla je na rehabilitaciju, nakon niza javnih incidenata i ozbiljnih zdravstvenih problema. Godinama kasnije, govorila je o tom periodu sa brutalnom iskrenošću.

Polgedajte u galeriji poslednje javno pojavljivanje Nataše Lion:

1/6 Vidi galeriju Nataša Lion na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, ShotbyNYP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Imagespace / Zuma Press / Profimedia

„Tonuti u zavisnost je zaista zastrašujuće. Bila sam praktično mrtva. Mnogi ljudi se iz toga nikada ne vrate“, rekla je 2012. godine u intervjuu za Entertainment Weekly.

Dodala je tada da ne želi da se njen oporavak romantizuje.

„Ne želim da osećam ponos zbog toga. Ljudi su me podigli, bukvalno su me izvukli iz blata.“

„Bolest smo koliko i naše tajne“

U novoj objavi Lion je posebno naglasila važnost iskrenosti i zajedništva, porukom koja je snažno odjeknula među njenim pratiocima.

„Ostajemo bolesni onoliko koliko skrivamo svoje tajne. Ako vam danas niko nije rekao – volim vas. Bez obzira koliko duboko padnemo, naše iskustvo može pomoći nekom drugom.“

Uputila je i direktan apel svima koji se nalaze na ivici odustajanja:

„Ne odustajte pre čuda. Nastavite dalje. Ispunite svoj um ljubavlju. Sve ostalo je buka i besmislica.“

Video: Jeziva ispovest Čarlija Šina o narkomaniji