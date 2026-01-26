Slušaj vest

Nikola Pelc nastavlja seriju šokatnih poteza nakon skandaloznih izjava njenog muža Bruklina Bekama koji je prošle nedelje osuo pablju po roditeljima Viktoriji i Dejvidu Bekamu, kojima se indirektno obratio preko Instagrama. Novi korak na ovoj društvenoj mreži njegove supruge potvrda je da se nimalo ne kaju zbog svega što je izrekao.

Nakon što je nedavno u emisiji "This Morning" muzičar DJ Fat Tony koji je nastupao kao di- džej na venčanju Nikole Pelc i Bruklina Bekama 2022. godine, ispričao da je Viktorija Bekam ukrala prvi ples svom sinu i snaji, ali i napomenuo da se nije radilo ni o kakvoj neprimerenoj igri, već o lošem trenutku, omražena snaja je lajkovala njegovu objavu na Instagramu.

Muzičar se često oglašava poslednjih dana na Istagramu pa je tako napisao da "malo alkohola može da uništi nečiji život", a ljudi bliski Viktoriji rekli su da je dizajnerka "malo popila" na svadbi svog sina pa je to uzrokovalo sporan ples.

"Bezuslovna ljubav"

Čuveni di-džej kojeg predstavljaju i kao prijatelja Viktorije Bekam, rekao je na malim ekranima da je Nikola Pelc zbog tog plesa plakala na svom venčanju, pa do detalja naveo kako se odvijala nemila situacija u kojoj je Mark Entoni imao ključnu ulogu.

Kako je naglasio, Bruklin Bekam bio je ubeđen da će sa suprugom Nikolom izaći na podijum i odigrati prvi ples, da bi se desio neprijatan preokret. Narednog dana svi su o tome pričali i nije se mnogo ljudi pojavilo na ručku. Prema njegovim rečima, Viktorija Bekam je ubačena u tu situaciju, i dosta priča je dodato, iako je ples samo "deo većeg problema".

"Ceo život su ga zvali nepo beba, i trebalo bi da bude zahvalan na prezimenu, Ali tako se rodio, znate. Mislim da ovde nedostaje činjenica da su roditelji izgubili dete, a sin je izgubio roditelje…".

Trebalo je mnogo toga da se desi da bi se Bruklin Bekam preko Instagrama obračunao sa svojim roditeljima, smatra on. Javno distanciranje od porodice deluje i kao čin osvete i svestan korak da će se time narušiti reputacija Bekamovih koja je Viktoriji i Dejvidu, kako njihov sin ističe, najvažnija.

Po principu - ako vam je javni imidž koji je pritom i lažan, toliko bitan, slušajte i gledajte. I zaista je izazvao globalni skandal.

Iako je venčanje bilo pod velom tajne pa su svi gosti i organizatori morali da potpišu ugovor o tajnosit podataka, sada isplivavaju na površinu brojni detalji o tom događaju. Oglasilo se više ljudi koji su radili na svadbi, i tvrde da je Bruklin Bekam zapravo imao prvi ples sa suprugom Nikolom Pelc.

Demantovao je tako Bruklina kojeg mnogi optužuju da nije bio (sasvim) iskren u iznošenju optužbi protiv svoje porodice. Nikola Pelc je u međuvremenu lajkovala objavu koju je na Instagramu objavio DJ Fat Tony: "Dobro je danas biti opet kod kuće. Misli dana... moć bezuslovne ljubavi".

Nagovestila je tako da su ona i njen muž i dalje u dobrim odnosima sa muzičarem, podržala ga je nakon što je potvrdio Bruklinove reči da mu je majka pokvarila prvi ples, ali je pomalo i intrigantno to što je di-džej rekao da se nije radilo o "prljavom plesu", iako odbegli sin tvrdi suprotno.

Kako je intervju imao veliki odjek, a na internetu se javnost deli u dve grupe, bilo kakva podrška, pa i ovakva nije mala stvar. U oči upadaju i reči "bezuslovna ljubav"" koju Nikola podržava i kao da bi da poruči da na taj način voli svog supruga, koji je odrastao "pod kontrolom svojim roditelja" i morao da sledi razne njihove ciljeve i na štetu svojih.

Komentariše se na mrežama da je Nikola Pelc novim potezom "zakucala još jedan ekser u sanduk kojim se sahranjuje reputacija Bekamovih", ali i napravila korak dalje ka još gorim porodičnim odnosima.

Nikola Pelc i Bruklin Bekam Foto: MIKE GOULDING / UPI / Profimedia

Sin i snaja bez trunke kajanje, presrećni zbog reakcija

„Ne mogu da budu srećniji kako su se stvari odvile. Rekli su nam: "Drago nam je što smo to uradili". Imaju osećaj kao da im je sa leđa pao ogroman teret, i zadovoljni su podrškom koju su primili", rekli su izvori bliski paru, piše The Sun.

Bruklin i Nikola se uopšte ne kaju zbog šokantnog saopštenja, a na prvim fotografijama nakon što je buknuo skandal deluju veoma srećno.

Stručnjak za govor tela Džudi Džejms naglasila je da Bruklin na tim slikama deluje "slobodno, kao da je iz uloge sina prešao u ulogu odrasle osobe". Pojavio se bradom i pokazao snažniji izgled pa se predstavio kao zaštitnik svoje nove porodice.

Jedinstvo i romantika dominiraju tim slikama, a Nikol je namerno zagrlila muža kako bi on delovao viši i dominantniji, za razliku od brojnih zajdničkih nastupa na crvenom tepihu gde bi ga zasenila u visokim štiklama.

Delovali su zadovoljno i kao da su slavili. "Ovo je poruka "ne kajemo se". Bruklin želi da naglasi da je u ulozi vođe i zaštitnika u svojoj vezi".

Navodno je uz svoje roditelje bio u potlačenom položaju pa i on i Nikola žele da pokažu da sada nije zamemaren.

(Kurir.rs/Žena)

