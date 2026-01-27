Slušaj vest

Od Bekamovih do kraljevskih palata i holivudskih crvenih tepiha, odnosi između svekrvi i snaja često su izazov – čak i kada su u pitanju slavne porodice. Ponekad iza glamura i savršenih fotografija kriju se napetosti, nesuglasice i sitni sukobi koji mogu da prerastu u velike drame.

Drama oko Bekamovih ne stišava se otkako je BruklinBekam otkrio kako se, prema njegovim tvrdnjama, njegova majka Viktorija ponašala prema njegovoj supruzi Nikoli Pelc, čak i na samom venčanju.

Viktorija nije jedina slavna "svekrva iz pakla". Iskustva Šakire, Kamile Alves, Irine Šajk, Kejt Midlton i Due Lipe samo su neki od primera kako bliski porodični odnosi mogu da zakomplikuju ljubavne veze i svakodnevni život, a i neki slavni muškarci poput Bredlija Kupera, Metjua Mekonahija i Ronalda imaju majke koje su zadale "muke" svakoj ženi u njihovim životima.

Donosimo najzanimljivije i ponekad šokantne priče o slavnim snajama i njihovim svekrvama, otkrivajući šta ih povezuje i šta ih razdvaja – te kako sinovi i supruzi često završavaju u "najtežoj poziciji" između njih.

Šakira i majka Đerara Pikea

Šakira veruje da je Pikeova majka prikrivala aferu svog sina s 23-godišnjom studentkinjom Klarom Čijom Marti. Naime, Pike ju je dovodio u svoju i Šakirinu kuću koja je prekoputa one od njegovih roditelja pa je nemoguće da nisu znali.

Montserat je bila čvrsta u odluci da sačuva vezu pevačice krijući istinu od nje, što je njenu snaju pogodilo. Šakira se pre toga našla na meti javnosti jer drži lutku veštice na balkonu i njome plaši Montserat, zbog čega se sumnjalo i na crnu magiju. Mnogi su tada branili Pikeovu majku i isticali da ne treba druge članove porodice mešati u ljubavne probleme.

U galeriji pogledajte fotografije Šakire i Đerara Pikea dok su bili u vezi:

Njihovo mišljenje o Montserat se promenilo kada se na društvenim mrežama pojavio snimak na kom se pevačica i fudbalerova majka svađaju. U jednom trenutku je Montserat ljutito uhvatila Šakiru za lice, a ona joj je naglo sklonila ruku.

Tada joj je bivša svekrva kroz zube poručila: "Moraš da začepiš usta". Dok se to događalo, Đerar Pike je stajao po strani i samo posmatrao svađu svoje majke i devojke.

Poznato je i kako je Montserat uvek želela da pomogne sinu i Šakiri u njihovom odnosu, ali više je odmagala. Pevačica je svojevremeno otkrila da je zbog svekrve napravila jednu od najvećih grešaka u životu. Na njen nagovor se odlučila za bob frizuru i ošišala jer joj je Montserat govorila da "nije pristojno da žena njenih godina ima dugu kosu".

Inače, kako pišu španski mediji, Montserat je slomilo srce što je Šakira rekla sinovima da nju i njenog supruga više ne nazivaju bakom i dedom. To je odlučila da im zabrani jer su je razočarali i veruje da su znali da ju je Pike sve vreme varao s Klarom. Takođe, navodno sinovima ne dozvoljava ni da telefonom zovu baku i dedu. Iako deca imaju dadilju, jeli su i pisali domaći zadatak kod bake i dede koji žive u kući prekoputa vile u kojoj živi pevačica s decom.

Kamila Alves i majka Metjua Mekonahija

Kamila Alves, supruga holivudskog glumca Metjua Mekonahija, ispričala je kako ju je njegova majka Meri Makejb dugo maltretirala pre nego što ju je "pustila u porodicu".

"Ona je radila sve ove stvari kada sam prvi put došla, znate? Testirala me. Ali mislim, stvarno me testirala", prisetila se Alves u podkastu "Southern Living’s Biscuits & Jam" prvih dana s budućom svekrvom. Zatim je pojasnila i čime ju je Meri tačno dovodila do ludila.

U galeriji pogledajte fotografije Metjua Mekonahija i Kamile Alves:

"Zvala me imenima njegovih bivših devojaka, počela bi da priča na španskom na vrlo čudan način. Ponižavala bi me. I takve svakakve stvari", ispričala je brazilska manekenka. Osvojila ju je tako što ju je Kamila povela sa sobom na poslovni put u Istanbul.

"Celo putovanje do Istanbula pričala mi je svakakve priče i punila mi glavu", rekla je Kamila, koja je trećeg dana putovanja shvatila da je njena svekrva, kako je rekla, "puna sr*nja".

"Prebacila sam se na svoju brazilsku, latino stranu i posvađale smo se. Na kraju me pogledala kao da hoće da kaže: 'OK. Sad ću da te prihvatim'", govorila je Kamila i dodala da se od tog dana sve promenilo i da ona i svekrva imaju odličan odnos. Kamila je poštuje, a i svekrva poštuje nju. Njihov odnos i dalje s vremena na vreme zna da se zakomplikuje, ali uvek sve izglade i na kraju se završi s dobrim forama i smehom.

Kamila i Metju su počeli da se zabavljaju 2006. i šest godina kasnije su izgovorili sudbonosno "da". Imaju troje dece - sinove Levija i Livingstona i ćerku Vidu.

Irina Šajk i Ronaldova majka

Za Irinu Šajk nismo sigurni da li je ona "snaja iz pakla", ali manekenka navodno nije volela Ronaldovu majku. Navodno nije bila svesna da Marija Dolores dos Santos Aveiro igra neverovatnu ulogu u životu slavnog fudbalera. Ronaldo je u više navrata govorio kako je imao teško detinjstvo, a njegova majka se žrtvovala za njega i porodicu.

"Irina je loše pričala o Dolores, a Ronaldo je zauzeo majčinu stranu. To je bila kap koja je prelila čašu i već poslednjih nekoliko meseci njih dvoje imaju loš odnos", otkrio je tada izvor.

U galeriji pogledajte fotografije Irine Šajk i Ronalda dok su bili zajedno:

Navodno Irina nije želela da dođe na Madeiru na rođendansku proslavu iznenađenja za Ronaldovu majku. Par je neposredno pre toga Božić proveo u Dubaiju, fudbaler je planirao da bude s mamom za njen rođendan, ali Irina nije želela da učestvuje u tome. Sve je izazvalo svađu koja je rezultirala raskidom.

Bivše devojke Bredlija Kupera i njegova majka

Holivudskom glumcu Bredliju Kuperu navodno je ljubavni život u rasulu zbog njegove majke Glorije Kampano. Brak s koleginicom Dženifer Esposito propao mu je nakon samo četiri meseca, a potom je ljubio agentkinju za talente Isabelu Bruster i glumicu Rene Zelveger.

Malo ljudi zna da je nekoliko meseci 2011. imao romansu sa Dženifer Lopez, te je potom bio s manekenkom Suki Voterhaus. Ipak, žena koja je obeležila njegov ljubavni život je Irina Šajk, s kojom ima dete.

U galeriji pogledajte fotografije Bredlija Kupera i njegove majke Glorije, od koje se ne odvaja:

Par je u martu 2017. dobio ćerku Leu i mnogi su očekivali da je Bredli konačno našao nekoga s kim će skrasiti i da će njihova ljubav potrajati. Zbog toga je njihov razlaz u junu 2019. iznenadio javnost.

Nikome nije bilo jasno šta se dogodilo, a američki mediji su pisali da je kriva glumčeva majka, za koju je jako vezan i upravo zato ne može da ostvari dublji odnos s bilo kojom drugom ženom. Kuper i mama Glorija su nerazdvojni i često ju je vodio na crvene tepihe, putovao s njom, a slušao je i njene savete o poslu i privatnom životu.

Bredlijeva majka već na početku glumčevih veza upoznaje njegovu novu izabranicu i daje svoje mišljenje o njoj koje njemu mnogo znači. Poznato je i da Kuper zove mamu nekoliko puta na dan, a mnogima je čudna informacija da nosi burmu svog oca koji je preminuo 2011.

Irini je navodno smetala tolika posvećenost glumca majci i što toliko pažnje nije njoj davao. Svojevremeno su prizori Bredlija s majkom i Šajk na crvenim tepisima gde je on stajao između njih dve i obe držao za ruku, zasmejavali javnost.

Kejt Midlton i kraljica Kamila

Magazin Star je pisao kako odnos kraljice Kamile i Kejt Midlton, princeze od Velsa, nije ni približno skladan kakvim ga predstavljaju u javnosti.

Kejt se navodno svojevremeno požalila suprugu Vilijamu kako je Kamila "svekrva iz pakla".

1/7 Vidi galeriju Kejt Midlton i princ Vilijam tokom državne posete Vindzoru kada ju je princ opomenuo da krenu Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia

"Kamila je od osobe koja pomaže Kejt da se uklopi u kraljevsku porodicu postala osoba koja joj se meša u apsolutno sve. Traži da bude uključena u sve zvanične mejlove kao i Zoom sastanke, a nedavno je čak postrojila osoblje Kembridžovih i tražila od njih da je obaveštavaju o svemu što je vezano za njihov raspored", ispričao je tada izvor za tabloid.

Dugo se šuška i da je upravo Kamila lansirala trač da Vilijam vara Kejt, zbog čega njih dve samo glume prisnost.

Konkretno, iz Kamilinih usta je navodno izašlo ime Sare Rouz Henberi, bivše manekenke i markize od Čolmondeleja koja je ranije bila bliska prijateljica princeze od Velsa. Navodna afera dogodila se 2019. godine, kada je Kejt bila trudna s trećim detetom, princem Luijem.

Markiza je takođe u braku, a zbog svega je kraljevski par prestao da se druži s njom i njenim suprugom Dejvidom Roksavadžem, za kog se udala sa svega 25 godina.

Dua Lipa i Jolanda Hadid

Nakon što je pevačica Dua Lipa raskinula s bratom slavnih sestara Bele i Điđi Hadid, Anvarom Hadidom, počelo je da se nagađa da je u njihovu vezu i raskid umešala prste njegova majka, bivša manekenka Jolanda Hadid, koja je navodno kumovala i raskidu Điđi Hadid i verenika Zejna Malika. Zbog svega Jolandu nazivaju "majkom iz pakla", ali mnogo je stvari iz prošlosti zbog kojih je zaradila ne tako laskavi nadimak.

Anvar Hadid i Dua Lipa Foto: Profimedia

S Duom se često mogla videti u druženjima, ali njeni potezi na Instagramu bacili su sumnju na to da se njih dve slažu.

Jednom prilikom je tako isekla pevačicu s fotografije i podelila samo sina, a to nije jedini put da je tako nešto uradila. Već duže vreme se šuškalo da Jolanda ne voli Lipu, iako su se u javnosti ponašali kao "velika, srećna porodica".

