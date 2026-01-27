Slušaj vest

Amber Herd, bivša supruga Džonija Depa, gotovo se ne pojavljuje u javnosti, ali je tokom Sandens filmskog festivala 2026. godine napravila izuzetak. Glumica, poznata po ulozi u filmu "Akvamen", pojavila se kao gošća u dokumentarcu "Ućutkani", koji se bavi načinima na koje se tužbe za klevetu koriste kako bi se žene obeshrabrile da javno govore o zlostavljanju.ao

No, pitanje se samo nameće - da li je ona pravi izbor za takav film?

Iako je sama tema snažna i provokativna, ono što je Amber tom prilikom izgovorila odjeknulo je mnogo dalje od festivalske sale.

"Ovo nije moja priča"

U razgovoru sa rediteljkom Selinom Majls, Amber Herd je bez zadrške govorila o tome kako se danas oseća, četiri godine nakon što je izgubila suđenje za klevetu protiv bivšeg supruga, glumca Džonija Depa.

"Ovo nije priča o meni. Ja sam izgubila sposobnost da govorim", rekla je glumica tokom ispovednog razgovora. Dodala je da nema potrebu da ponovo iznosi svoju verziju događaja.

"Ja nisam ovde da ispričam svoju priču. Ne želim da je pričam", rekla je Herd, koja danas ima 39 godina.

U jednoj od najtežih rečenica, priznala je i sledeće:

"Zapravo, više ne želim ni da koristim svoj glas. To je suština problema."

Sudski proces koji je promenio sve

Podsetimo, u februaru 2019. godine Džoni Dep je podneo tužbu protiv Amber Herd vrednu 50 miliona dolara, tvrdeći da ga je oklevetala tekstom o porodičnom nasilju koji je 2018. objavila u Vašington postu.

Suđenje je okončano 2022. godine, kada je sud presudio u korist Depa. Amber Herd je naloženo da bivšem suprugu isplati 10 miliona dolara odštete i dodatnih 350.000 dolara kaznene štete. Sa druge strane, njoj je priznato pravo na 2 miliona dolara zbog protivtužbe.

Konačan dogovor postignut je u decembru iste godine, kada su se bivši supružnici nagodili, a Herd je pristala da Depu isplati 1 milion dolara. Po završetku suđenja, Amber je objavom na Instagramu naglasila da se povlači i seli daleko od Holivuda, izabravši Španiju kao novi dom.

Novi život daleko od Holivuda

Tri meseca nakon gubitka suđenja, Amber Herd se sa svojom najstarijom ćerkom, Unag Pejdž, preselila u Španiju. Od tada vodi znatno povučeniji život, daleko od reflektora i holivudskih krugova.

Njeno pojavljivanje na Sandensu upravo zato je izazvalo dodatnu pažnju, jer je jedno od retkih u poslednjih nekoliko godina.

"Bio sam probni lutak"

Sa druge strane, Džoni Dep je prošlog juna dao intervju za londonski "Times", u kojem se osvrnuo na ceo proces i njegov uticaj na njegov život i karijeru.

"Boli me to što su me izdali ljudi na koje sam računao", rekao je glumac, ne imenujući o kome je reč.

"Ti ljudi su dolazili na rođendane moje dece, podizali ih u vazduh. Razumem i one koji nisu smeli da stanu uz mene, za njih je najstrašnije bilo da donesu ispravnu odluku", dodao je Dep.

Glumac iz franšize "Pirati sa Kariba" smatra da je njegovo suđenje došlo u specifičnom trenutku, uoči snažnog talasa pokreta #MeToo.

"Bio sam kao probni lutak za #MeToo. Sve sam to upio i izdržao", rekao je Dep. Na kraju je dodao da je tada jasno video ko u industriji bira sigurnost umesto istine.

"Odjednom su svi igrali na sigurno. Kao: 'Bolje da budemo politički korektni'."

Tišina koja govori više od reči

I dok se javnost i dalje deli oko ovog slučaja, reči Amber Herd sa Sandensa svedoče o umoru, povlačenju i ceni koju javni procesi ostavljaju iza sebe. Ne kroz optužbe i presude, već kroz tišinu koja ostaje kada se svetla ugase.

