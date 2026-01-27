Slušaj vest

Brazilska manekenka Adrijana Lima, koja je takođe majka troje dece, može sve.

Gotovo dve decenije je bila Viktorijin anđeo, miljenica visokog modnog sveta i ambasasdorka FIFA-e. Takođe je jedna od mnogih jako snažnih žena koje trenira fitnes ekspert Kirk Majers (on je trener i Tejlor Svift, Džezmin Tukes i Romi Strijd, samo da spomenemo neke), osnivač teretane ,,Dogpound Gym".

Adrijana Lima je briljirala u kostimu "Phoenix Wings" i crnom čipkanom izdanju sa srebrnim krilim Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia, Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lima i Majers zajedno putuju i treniraju širom sveta—Šangaj, Pariz, Kan, Majami, Njujork, Los Anđeles i Meksiko.

"Ona je prava ratnica i svi drugi supermodeli gledaju na nju kao inspiraciju,” kaže Majers za Vogue o Liminoj neverovatnoj predanosti.

"Poznata je među supermodelima po najzahtevnijim treninzima, a svi ostali Viktorijini anđeli i modeli govore o njoj s velikim poštovanjem i dive joj se.”

Duh je ključan

Majers je na Instagramu delio video snimke Lime ako savladava paklene ,,battle ropes,” boks, preskakanje užeta i još mnogo toga. On smatra da njen duh čini i najintenzivnije treninge laganima.

"Nikada ne biste rekli da je poznata da ne znate. Izuzetno je prizemna i ljubazna, ima veliko srce, a možda i najvažnije, neverovatna je majka i osoba.”

(Kurir.rs/Najžena)

