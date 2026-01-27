Trening Adrijane Lime: Evo kako svetska lepotica ostaje u formi, bez jedne stvari ne pomaže ni najskuplja oprema
Brazilska manekenka Adrijana Lima, koja je takođe majka troje dece, može sve.
Gotovo dve decenije je bila Viktorijin anđeo, miljenica visokog modnog sveta i ambasasdorka FIFA-e. Takođe je jedna od mnogih jako snažnih žena koje trenira fitnes ekspert Kirk Majers (on je trener i Tejlor Svift, Džezmin Tukes i Romi Strijd, samo da spomenemo neke), osnivač teretane ,,Dogpound Gym".
Lima i Majers zajedno putuju i treniraju širom sveta—Šangaj, Pariz, Kan, Majami, Njujork, Los Anđeles i Meksiko.
"Ona je prava ratnica i svi drugi supermodeli gledaju na nju kao inspiraciju,” kaže Majers za Vogue o Liminoj neverovatnoj predanosti.
"Poznata je među supermodelima po najzahtevnijim treninzima, a svi ostali Viktorijini anđeli i modeli govore o njoj s velikim poštovanjem i dive joj se.”
Duh je ključan
Majers je na Instagramu delio video snimke Lime ako savladava paklene ,,battle ropes,” boks, preskakanje užeta i još mnogo toga. On smatra da njen duh čini i najintenzivnije treninge laganima.
"Nikada ne biste rekli da je poznata da ne znate. Izuzetno je prizemna i ljubazna, ima veliko srce, a možda i najvažnije, neverovatna je majka i osoba.”
(Kurir.rs/Najžena)
VIDEO: Adrijana Lima